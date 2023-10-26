La famosa "Checomanía" está más viva que nunca, pues la pasión por la Fórmula 1 sigue generando adeptos en el país y pocos se quieren quedar fuera; por lo que si quieres aprovechar el momento y conocer un poco más sobre las carreras y la figura de Checo Pérez previo al Gran Premio de México 2023, a continuación te dejamos un capítulo de la guía para entender la F1.

Partiendo desde la base, la Fórmula 1 es un campeonato de carreras de autos que se disputa a lo largo de un año calendario. Este 2023, la F1 tiene 10 equipos, mejor conocidos como escuderías, y cada una de ellas compite con dos autos y dos pilotos cada fin de semana. Checo Pérez pertenece a la escudería Oracle Red Bull Racing y es compañero del neerlandés Max Verstappen, recientemente consagrado como tricampeón mundial.

De igual forma, la temporada 2023 de Fórmula 1 tiene un calendario de 22 carreras entre marzo y noviembre. El conductor que logre más puntos al final del año obtendrá el prestigioso Campeonato de Pilotos y colaborará para que su escudería consiga el Campeonato de Constructores. En ambos rubros, Max Verstappen y Red Bull ya son campeones de este año.

¿Cuántos puntos se dan en la F1?

Entre las primeras cosas que debes conocer sobre la Fórmula 1, destaca la cantidad de puntos que se dan por carrera, pues cada fin de semana solo los primeros 10 lugares reciben puntos y entre más arriba finalices, más unidades consigues. Te recordamos que con estos puntos se definen los Campeonatos de Pilotos y Constructores.



Primer lugar: 25 puntos. Segundo lugar: 18 puntos. Tercer lugar: 15 puntos. Cuarto lugar: 12 puntos. Quinto lugar: 10 puntos. Sexto lugar: 8 puntos. Séptimo lugar: 6 puntos. Octavo lugar: 4 puntos. Noveno lugar: 2 puntos. Décimo lugar: 1 punto.

La F1 es un deporte lleno de reglas y los puntos no escapan de ella, ya que aunque esta es la principal manera de sumar puntos, hay otras formas de obtenerlos: La principal es sumando un punto al piloto que realice la vuelta más rápida durante la carrera, siempre y cuando termine dentro de los primeros 10.

La Fórmula 1 2023 tendrá 23 carreras a lo largo de la temporada|HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

¿Cuánto dura una carrera de Fórmula 1?

Esta es la pregunta más común para muchos aficionados que se adentran en el deporte; sin embargo, la respuesta no se mide en tiempo. Una carrera de Fórmula 1 dura 305 kilómetros, por este motivo cada circuito tiene una diferente cantidad de vueltas como duración; sin embargo, usualmente una carrera suele durar al menos 1 hora y 30 minutos, siempre y cuando no se registren incidentes.

La F1 tiene la regla de que ninguna carrera puede durar más de tres horas después de que inicia, ya que puede haber pausas por accidentes o lluvia que afectan en el tiempo de duración.

¿Por qué un Gran Premio de Fórmula 1 dura tres días?

Una carrera de la Fórmula 1 se corre en domingo y dura 305 kilómetros; sin embargo, un Gran Premio de Fórmula 1 tiene una duración de tres días, pues hay actividad el viernes y el sábado.

El motivo es porque cada día se desempeñan cosas distintas:



Viernes : Dos sesiones de prácticas , en donde, a grandes rasgos, las escuderías prueban los mejores neumáticos y la configuración aerodinámica apropiada para el circuito.

: , en donde, a grandes rasgos, las escuderías prueban los mejores neumáticos y la configuración aerodinámica apropiada para el circuito. Sábado : Última sesión de práctica y la clasificación . Esta última, también llamada Quali , es fundamental en la Fórmula 1 , pues los pilotos compiten por ver quién hace el mejor tiempo a una sola vuelta. Los resultados definen el orden de salida de la carrera. Entre menos tiempo hagas, más adelante inicias.

: Última sesión de . Esta última, también llamada , es fundamental en la , pues los pilotos compiten por ver quién hace el mejor tiempo a una sola vuelta. Los resultados definen el orden de salida de la carrera. Entre menos tiempo hagas, más adelante inicias. Domingo: La Carrera.

They just can't wait to race! 😆



Watch all the best bits from a busy final day of testing in Bahrain 👇#F1 #F1Testing — Formula 1 (@F1) February 25, 2023

De esta forma ya tienes mucha mayor noción respecto al Gran Premio de México y por qué tiene una duración de tres días. Lo más importante se disputa el domingo, día en el que Checo Pérez corre abordo de su monoplaza y en el que busca un nuevo podio frente a su afición.

El sábado no es para menos, ya que todo el año ha batallado con las sesiones de clasificación. Si aspira a un buen resultado en la carrera, deberá quedar entre los mejores cinco clasificados.

¿Qué son las Carreras Sprint de la F1?

La Fórmula 1 tuvo este año seis carreras en las que el fin de semana fue distinto: Azerbaiyán, Austria, Bélgica, Qatar, Estados Unidos y Brasil. Estos países tuvieron una "Carrera Sprint" los sábados, que básicamente es una "minicarrera".

Esta es una iniciativa impulsada con el objetivo de ofrecer más emoción durante todo el fin de semana, pues entonces un Gran Premio queda conformado así: el viernes se hace la clasificación, el sábado la carrera sprint y el domingo la gran carrera.

¿Cuántos puntos dan las Carreras Sprint de F1?

Lo más importante es que estas pequeñas carreras sprint también ofrecen puntos para el campeonato:

