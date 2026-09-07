¡Tragedia en Naucalpan! Hombre muere sepultado bajo toneladas de basura

Un hombre que se dedicaba a la pepena murió luego de quedar sepultado bajo toneladas de desechos en un basurero clandestino ubicado en Naucalpan, Estado de México.

De acuerdo con la información disponible, fueron sus propios familiares quienes solicitaron el apoyo de las autoridades después de perderlo de vista, luego de que se registrara un deslave de basura en el sitio.

El hombre habría quedado atrapado entre los residuos, por lo que durante varias horas se realizaron labores de búsqueda para tratar de localizarlo; su cuerpo fue encontrado entre las toneladas de desechos y trasladado a las instalaciones del Ministerio Público de la Fiscalía mexiquense.

Un basurero clandestino que ha sido clausurado en varias ocasiones

El caso vuelve a poner la mirada sobre las condiciones en las que operan algunos basureros clandestinos de Naucalpan, de acuerdo con la información proporcionada sobre este sitio, el lugar ha sido clausurado en varias ocasiones; sin embargo, hasta el momento continúa funcionando.

El fallecimiento del pepenador ocurrió precisamente en medio de esta problemática, luego de que un movimiento de los residuos provocara el deslave que terminó por sepultarlo.

Más allá del accidente, el hecho evidencia los riesgos que existen en estos puntos donde se acumulan grandes cantidades de basura y donde continúan realizándose actividades relacionadas con la pepena.

Tragedia en #Naucalpan.



Un hombre que se dedicaba a la #pepena quedó sepultado bajo toneladas de desechos en un #basurero clandestino.



Sus familiares lo buscaron durante horas hasta que localizaron su cuerpo.



El lugar ha sido clausurado varias veces, pero continúa funcionando. pic.twitter.com/VRJhAQpzp6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 7, 2026

Naucalpan busca recuperar 73 basureros clandestinos

El caso ocurre mientras el gobierno municipal de Naucalpan ha anunciado una estrategia para intervenir alrededor de 73 puntos conocidos como “chincheros” o basureros clandestinos.

La intención, de acuerdo con lo anunciado por el gobierno municipal, es transformar estos puntos que durante años han representado problemas de acumulación de residuos, abandono y deterioro urbano en espacios destinados a la convivencia familiar.

El contraste resulta inevitable: mientras se plantea que antiguos puntos de acumulación de basura sean convertidos en parques familiares, en uno de estos sitios un hombre perdió la vida después de quedar sepultado entre los propios desechos.