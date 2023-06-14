Naufragio en Grecia mueren al menos 78 migrantes de África

Al menos 78 migrantes, procedentes de África se ahogaron la madrugada de este miércoles 14 de junio y se temía que más estén desaparecidos después de que su bote sobrecargado volcara y se hundiera frente a la península del Peloponeso, en el sur de Grecia, en el naufragio más mortífero del país este año, dijo la guardia costera.

Fueron rescatadas 104 migrantes

Para el mediodía y durante un amplio operativo de rescate complicado por los fuertes vientos fueron rescatadas 104 personas. Cuatro de ellas que estaban en condición grave fueron transferidas en helicóptero a un hospital en Kalamata, en el sur del Peloponeso.

No se sabe cuántos migrantes iban en la embarcación

Pero no está claro cuántos migrantes estaban a bordo cuando la embarcación se hundió, dijeron las autoridades.

Es probable que aumente el número de víctimas, dijo el director regional de salud, Yannis Karvelis.

Algunos de los rescatados fueron llevados en avión al hospital

Los sobrevivientes llegaron en barco a la ciudad de Kalamata, donde los servicios de emergencia dijeron que habían trasladado a 13 de los migrantes al hospital para recibir atención adicional, aunque ninguno de ellos se encontraba en estado crítico. Otros cuatro fueron trasladados en avión al hospital.

Ninguno de los migrantes tenía puesto un chaleco salvavidas

Las autoridades de Grecia precisaron que en el momento del naufragio ninguna de las personas a bordo, cuya nacionalidad no fue dada a conocer, tenía chaleco salvavidas.

El barco fue visto por primera vez el martes por la noche por la agencia fronteriza de la Unión Europea, Frontex, en aguas internacionales a unos 80 kilómetros al suroeste de la ciudad costera de Pilos, en el sur de Grecia.

Luego, un barco de la guardia costera se acercó al barco, que se dirigía a Italia, y ofreció ayuda.

Los migrantes habían rechazado la ayuda

La gran cantidad de migrantes en su cubierta exterior "rechazó la asistencia y manifestó su deseo de continuar su viaje", dijo la guardia costera.

Unas horas más tarde, la embarcación volcó y se hundió, lo que desencadenó una operación de búsqueda y rescate.

La emisora estatal ERT dijo que había zarpado de la ciudad libia de Tobruk, que se encuentra al sur de la isla griega de Creta, y la mayoría a bordo eran hombres jóvenes de unos 20 años.

Amplio operativo de búsqueda y rescate en el mar

En el operativo de rescate participaron, además de las patrullas de la guardia costera, una fragata de la armada de Grecia, un avión y un helicóptero de la fuerza aérea, así como seis barcos que estaban en la zona.

Migrantes de Egipto, Siria y Pakistán

Las autoridades griegas no confirmaron de inmediato su puerto de salida, pero el funcionario del Ministerio de Transporte Marítimo dijo que la mayoría de las personas a bordo eran de Egipto, Siria y Pakistán.

Con una larga frontera marítima, Grecia es un cruce habitual de migrantes procedentes de la vecina Turquía y enfrenta crecientes intentos de ingresar por rutas cercanas a las islas Cícladas y hacia el Peloponeso para evadir los patrullajes en el mar Egeo, más al norte, escenario de numerosos naufragios, a menudo mortales.

