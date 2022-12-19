Naufragio en Tailandia hay 31 marineros desaparecidos: VIDEO

La Marina de Tailandia informó que 31 marineros están desaparecidos después de que un buque de guerra con más de 100 tripulantes presentó un naufragio durante una tormenta en el Golfo de Tailandia.

El HTMAS Sukhotai se hundió después de que el agua inundara sus controles de energía el domingo por la noche.

Las autoridades de Tailandia dijeron el lunes que habían rescatado a 75 marineros, pero que 31 seguían desaparecidos en mares agitados.

La operación de rescate continúa este lunes en Tailandia

Los equipos de búsqueda trabajaron durante la noche para encontrar sobrevivientes y la operación continuaba este lunes, dijo la Marina.

También anunciaron una investigación sobre la causa del naufragio.

Las autoridades dijeron que el barco se hundió después de que ingresó agua, lo que inundó su casco y provocó un cortocircuito en su sala de energía.

Naufragio del barco

Con la pérdida de energía, la tripulación luchó para mantener el control del barco, que se inclinó hacia un costado antes de hundirse alrededor de las 23:30 hora local del domingo (16:30 GMT).

El barco estaba patrullando a solo 32 kilómetros al oeste de Bang Saphan, en la provincia de Prachuap Khiri Khan, Tailandia, cuando quedó atrapado en la tormenta el domingo.

Las imágenes dramáticas publicadas por la cuenta de Twitter de la Marina de Tailandia muestran que el barco se inclinó hacia estribor y los barcos de rescate de respaldo intentan encontrar sobrevivientes en las aguas agitadas.

Los vídeos muestran también a un grupo de personas con chalecos naranja en una balsa hinchable negra alejándose del buque en la oscuridad mientras las olas arrecian a su alrededor.

Barcos de guerra y helicópteros en busca de marineros

Se enviaron tres barcos de guerra y helicópteros para ayudar a los marineros, pero solo la fragata HTMAS Kraburi llegó al barco antes del naufragio.

La fragata recogió a la mayoría de los marineros a bordo del Sukhotai, dijo la marina. Marineros con chalecos salvavidas fueron encontrados en el agua en botes salvavidas.

La marina de Tailandia ha revelado escasos detalles sobre su condición. Los medios locales publicaron imágenes que mostraban a los médicos en el muelle sacando a miembros de la tripulación en camillas.

El Sukhothai, una corbeta construida en Estados Unidos y en uso desde 1987, terminó por irse a pique tras quedar completamente inundado, confirmó luego el portavoz de la Armada, almirante Pogkrong Monthardpalin.

El buque se encontraba patrullando las costas del Golfo de Tailandia para proteger a los barcos pesqueros que faenan en ellas.

