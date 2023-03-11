Concluye segundo ciclo de negociaciones de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno de Colombia y el ELN en México

Concluyó en México el segundo ciclo de negociaciones de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, encabezó la ceremonia de clausura acompañado de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez Mina; el canciller de Colombia, Álvaro Leyva; el alto comisionado para la Paz de Colombia, Danilo Rueda; el jefe de la delegación del Gobierno, Otty Patiño; y el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán.

Representantes de diversos países fueron testigos de esta clausura.

La clausura también contó con la presencia de representantes de los países garantes: Brasil, Chile, Cuba, México, Noruega y Venezuela, y de los acompañantes permanentes: el representante del secretario general de las Naciones Unidas en Colombia y la Conferencia Episcopal de Colombia; así como de los acompañantes no permanentes de Alemania, España, Suecia y Suiza.

Teniendo como marco el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso, el secretario Marcelo Ebrard indicó que para México “fue un placer y un privilegio contribuir para construir la paz en la patria grande”, y que “si tienen éxito, quiere decir que en todos lados podemos construir la paz”.

Asimismo, felicitó y reconoció el arduo trabajo, compromiso y voluntad política mostrados por ambas delegaciones en nuestro país, lo que permitió alcanzar compromisos de gran importancia. En particular, el “Acuerdo de México: Nueva Agenda de Diálogos para la Paz entre el Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), contempla una visión estratégica compartida, con acciones a corto y mediano plazo que permitirá impulsar transformaciones de fondo que sustenten la paz y la inclusión en Colombia”, aseveró el canciller mexicano.

México seguirá respaldando diálogo abierto para la paz en Colombia.

El secretario Ebrard reafirmó el compromiso del Gobierno de México para seguir acompañando y respaldando a la Mesa de Diálogos conforme a los principios de solidaridad, neutralidad y confianza, e invitó a las partes a regresar a nuestro país para continuar las negociaciones en el futuro cercano.

Ambos jefes de delegación agradecieron la hospitalidad y apoyo de México para realizar este ciclo de negociaciones y reconocieron que se sentaron las bases para dar un impulso decisivo a la paz en Colombia.

En su intervención, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, transmitió un mensaje de agradecimiento del presidente Gustavo Petro y al presidente Andrés Manuel López Obrador por el apoyo brindado por México, por el resto de los países garantes y los acompañantes a la Mesa de Diálogos.

Entre los avances que se presentaron en este ciclo de negociaciones, además de la firma de la agenda definitiva, destaca el informe de la Caravana Humanitaria que las dos partes elaboraron en enero pasado y en el que se incluyeron recomendaciones y compromisos específicos para continuar atendiendo las necesidades básicas de la población. También, se acordaron principios generales sobre la participación de la sociedad colombiana en el proceso de paz.