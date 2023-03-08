Colombia y guerrilla del ELN trasladarán a Cuba negociación de paz

Cuba será la próxima sede de la negociación de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con la que se busca poner fin a la participación de ese grupo rebelde en el conflicto interno del país sudamericano, informaron el miércoles las dos partes.

"La República de Cuba ha aceptado ser el país anfitrión del próximo ciclo de conversaciones en la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional", dijo un comunicado conjunto emitido desde Ciudad de México, en donde se cumple la segunda ronda.

"El tercer ciclo comenzará luego de una pausa tras la clausura de las sesiones que se adelantan actualmente en Ciudad de México, y que han producido avances sustanciales en la agenda de las conversaciones", agregó.

El primer ciclo de la negociación de paz se realizó en la capital de Venezuela.

"Nuestro Gobierno se honra en aceptar la solicitud oficial del Gobierno de la República de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de celebrar en La Habana el Tercer Ciclo de la Mesa de Diálogos de Paz, y contribuir a alcanzar la anhelada paz para la hermana nación", dijo en su cuenta de Twitter el presidente de Cuba.

#Atención🚨| Comunicado #6 de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional - ELN: Cuba será el anfitrión del tercer ciclo de conversaciones. pic.twitter.com/Y9ofUWFSa5 — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) March 8, 2023

¿Por qué se negocia la paz con el ELN?

El presidente Gustavo Petro, quien asumió hace siete meses como el primer mandatario de izquierda en la historia de Colombia, reinició el diálogo con el ELN como parte de sus esfuerzos por poner fin al conflicto de casi seis décadas que ha dejado más de 450,000 muertos.

El ELN, que cuenta con unos 2,500 combatientes y es considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, inició en 2017 una negociación de paz en Ecuador con el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) que posteriormente se trasladó a Cuba.

Pero su sucesor Iván Duque no la continuó debido a que el ELN no aceptó exigencias como la suspensión de hostilidades, a lo que se sumó un ataque con un carro bomba a una academia policial en Bogotá que dejó 22 cadetes muertos en enero de 2019.

Las negociaciones de paz de anteriores gobiernos colombianos con el ELN, que es acusado de financiarse del secuestro, la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal, no avanzaron por sus posiciones radicales, una cadena de mando difusa y disensos entre sus filas.

Petro también busca iniciar negociaciones de paz con dos disidencias de las FARC y prepara una ley para ofrecer a las bandas criminales un sometimiento a la justicia a cambio de una reducción de penas de cárcel.

