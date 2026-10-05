Cronología de la muerte de Nerea Geraldine Pereira: El giro inesperado que abrió la hipótesis del rito Umbanda

La muerte de Nerea Geraldine Pereira , una niña de 11 años encontrada sin vida en una vivienda de Berazategui, Argentina, dio un giro radical después de la autopsia; lo que inicialmente fue presentado como un posible suicidio terminó bajo investigación por una muerte violenta y con cuatro familiares detenidos de manera preventiva .

Nerea fue localizada el 30 de septiembre dentro del baño de la casa donde vivía con su madre, su abuela y sus tíos; la primera versión apuntaba a un ahorcamiento, pero los estudios forenses descartaron esa causa y encontraron múltiples lesiones, hemorragia interna y una lesión mortal en la aorta torácica.

La autopsia cambió el rumbo del caso

Los primeros resultados llevaron a los investigadores a descartar la hipótesis del suicidio; la causa de muerte fue establecida como un paro cardíaco secundario a un shock hipovolémico; los peritos también detectaron traumatismos que hicieron sospechar que la menor había sufrido una agresión física.

A partir de esos hallazgos, la investigación dejó de concentrarse en una muerte autoinfligida y comenzó a analizar la posibilidad de que la escena hubiera sido alterada para aparentar un suicidio.

Cuatro familiares quedaron detenidos

La Fiscalía ordenó allanamientos en las viviendas del terreno donde residía la familia; durante los procedimientos fueron asegurados teléfonos celulares, una mochila perteneciente a Nerea y anotaciones consideradas de interés para la causa.

Posteriormente fueron detenidos su madre, Rocío Pereira; su abuela, Mónica Villalba; y sus tíos Ezequiel y Enzo Pereira, mientras la Justicia continúa tratando de establecer qué ocurrió antes de la muerte de la menor.

¿Por qué aparece el rito Umbanda en la investigación?

La causa incorporó una nueva hipótesis a partir de declaraciones relacionadas con el entorno familiar de Nerea; los investigadores analizan si el homicidio pudo haber ocurrido en el contexto de un supuesto rito Umbanda; sin embargo, hasta ahora no está confirmado que la muerte haya ocurrido durante una ceremonia de este tipo.

La Fiscalía deberá determinar si esa referencia tiene relación con el crimen o si se trata de una línea que finalmente queda descartada. Por ahora, la investigación continúa abierta y las autoridades buscan reconstruir las últimas horas de vida de Nerea.

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¿Qué es el rito Umbanda y qué ocurre durante sus ceremonias?

El Umbanda es una religión afrobrasileña que, de acuerdo con un estudio realizado por especialistas en Antropología Social y Cultural de la Universidad del Trabajo del Uruguay, combina elementos de tradiciones africanas, espiritismo y catolicismo popular. La investigación analiza su doctrina, sus ceremonias, sus templos, sus jerarquías y las prácticas rituales de sus seguidores.

Uno de los elementos centrales del culto es el trance o posesión ritual. Según el estudio, durante las ceremonias los médiums pueden entrar en un estado de trance y, dentro de las creencias de los practicantes, servir como intermediarios para la manifestación de entidades espirituales como los caboclos y los pretos velhos.

Los rituales incluyen cantos, danzas, oraciones y el sonido de tambores, mientras los participantes siguen una serie de prácticas establecidas dentro de cada terreiro, nombre que reciben los espacios donde se realizan las ceremonias.