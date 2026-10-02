¡VIDEO! Adulto de 80 años pierde el control de su auto y atropella a 13 personas en Cerrillos; accidente deja varios heridos

Un hombre de 80 años perdió el control de su auto y terminó sobre la vereda de la Ruta Nacional 68, en Cerrillos, Salta, donde atropelló a 13 personas durante la noche del miércoles ; entre los lesionados por el aparatoso accidente se encuentran cuatro menores y nueve adultos, incluido el propio conductor.

El choque ocurrió alrededor de las 20:40 horas sobre avenida General Güemes al 800, en un tramo urbano de la carretera con movimiento de vecinos; una cámara de seguridad de la zona captó el momento en que el automóvil se desvió y avanzó hacia el sector peatonal, donde varias personas se encontraban frente a una escribanía y transitaban por el lugar.

¿Cómo ocurrió el accidente en Cerrillos?

De acuerdo con las primeras indagatorias de las autoridades, el Renault 11 circulaba de sur a norte cuando salió de su trayectoria y terminó sobre la vereda, provocando el atropello de las personas que estaban en ese punto de la localidad.

Las imágenes muestran cómo el vehículo avanza entre el grupo y finalmente queda detenido contra una estructura; varias de las personas impactadas terminaron involucradas en una misma cadena de golpes, mientras otras quedaron tendidas sobre la zona peatonal.

El conductor viajaba solo y es originario de La Merced; una versión preliminar señala que pudo haber sufrido una descompensación mientras manejaba, aunque esta circunstancia todavía debía ser determinada por las autoridades.

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#Salta TERRIBLE SINIESTRO VIAL EN CERRILLOS

Un hombre de 80 años, que conducía un Renault 11, embistió a 13 personas entre ellos 9 adultos y 4 menores que resultaron heridos.

El conductor del rodado se habría descompensado antes del siniestro. El test de alcoholemia dio negativo pic.twitter.com/TpF4Xt6dhd — Brian Leonel Argañaras (@leonel_arg) October 1, 2026

Cuatro menores y nueve adultos resultaron heridos

El saldo establecido después del accidente fue de 13 personas lesionadas: cuatro menores de edad y nueve adultos; entre estos últimos se encuentra el automovilista.

Algunos de los heridos necesitaron traslado a centros de salud de la zona. Entre las primeras atenciones reportadas estuvo la de un hombre llevado en código rojo y la de un menor trasladado en código amarillo.

Elementos de Seguridad Vial realizaron al conductor una prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo. Personal policial y peritos continuaron con las diligencias para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.