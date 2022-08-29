Estados Unidos frenaría importaciones de Nicaragua

Estados Unidos estaría considerando frenar importaciones de productos de Nicaragua como medida de presión a la dictadura de Daniel Ortega.

Se buscaría bloquear algunos de los rubros más importantes que Nicaragua exporta a Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR, vigente desde 2006.

El movimiento sería la "salida" que la Estados Unidos habría encontrado para limitar la participación de Nicaragua en CAFTA-DR, tras haber concluido que no tiene autoridad legal para sacar a un país miembro del tratado.

En su lugar, argumentarán su "autoridad de tomar estas decisiones por razones de seguridad nacional".

La posibilidad de excluir a Nicaragua de CAFTA fue respaldada de forma bipartidista por miembros del Congreso de Estados Unidos, basándose en lo estipulado en la Ley Renacer.

En julio, Estados Unidos excluyó a Nicaragua de la lista de exportadores de azúcar como medida de presión.

En 2021, Nicaragua exportó más de 4.600 millones de dólares en productos hacia Estados Unidos, cerca de 1 millón de dólares más que en 2020, según datos del gobierno de Estados Unidos.

Estados Unidos se debate entre aplicar una política de más presión a Nicaragua o mantener abierta la vía al diálogo con el régimen de Ortega, que ha sido rechazada por Nicaragua en varias oportunidades este año.

La semana pasada, Estados Unidos adelantó que seguirá tomando medidas de presión junto a la comunidad internacional por el "deterioro drástico del respeto por los principios democráticos y los derechos humanos" en Nicaragua.

La tensión entre Estados Unidos y Nicaragua subió de nivel en agosto cuando Nicaragua retiró el beneplácito al nominado del presidente Biden para embajador en ese país. Según el gobierno sandinista, el diplomático representa la "política injerencista" de Washington.

