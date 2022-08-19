Detienen al obispo Rolando Álvarez de Diócesis de Matagalpa, Nicaragua

La Policía del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua arrestó al obispo Rolando Álvarez. La irrupción de las fuerzas sucedió a las 3:00, hora local y cientos de personas se acercaron al lugar para intentar resguardar la seguridad del Monseñor y otros religiosos cuando escucharon sonar las campanas de la iglesia. Álvarez se encontraba en la Diócesis de Matagalpa junto a ocho colaboradores desde el pasado 4 de agosto.

El medio local 100% Noticias informó que antimotines rompieron los portones de la curia para llevarse preso al obispo y a sus acompañantes. "¡Urgente! En estos momentos la Policía Nacional ha ingresado a la Curia Episcopal de nuestra Diócesis de Matagalpa", denunció la diócesis en Facebook a las 3:20 de la madrugada.

Gran temor e incertidumbre por obispo Rolando Álvarez

El citado portal indicó que en la zona hay un gran temor e incertidumbre por lo que le pueda ocurrir al obispo Rolando Álvarez, los sacerdotes, seminaristas y laicos que estaban al interior de la curia.

El padre Edwin Román, exiliado en Miami, manifestó: "DIOS MIO. Qué indignante. Se han llevado a Monseñor Rolando Álvarez con los sacerdotes que estaban con él. ¡Basta ya de tanto silencio!... Hablen quienes tienen que hablar y dar la cara, a eso se le llama pecado de omisión".

100 % Noticias consignó que testigos vieron salir a un convoy policial de al menos ocho patrullas, donde iba Monseñor Rolando Álvarez y ocho acompañantes.

Presiones de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua

La dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua citó a decenas de personas de Matagalpa para interrogarlas. Distintas fuentes indicaron que están buscando "testigos" que declaren en contra del caso que armaron contra del obispo Rolando Álvarez, a quien señalaron de "organizar a grupos violentos", "incitar al odio" y crear "zozobra".

🇳🇮 | ATENCIÓN: Régimen de Daniel Ortega impide a los católicos entrar a la iglesia para celebrar una misa en Nicaragua. @Pontifex_es pic.twitter.com/zBADwyTcnz — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) August 14, 2022

"La presión sobre Monseñor está bien fuerte. Ellos (el régimen) saben que no lo van a poder doblegar", expresó a 100% Noticias Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

El sacerdote Óscar Danilo Benavidez Dávila también detenido por la policía de Nicaragua

El arresto de Álvarez se produjo luego de que el Ministerio Público de Nicaragua pidió un plazo de hasta 90 días de prisión para ampliar una investigación contra el sacerdote Óscar Danilo Benavidez Dávila, detenido desde el domingo pasado por un caso aún no precisado, informó este jueves el Poder Judicial.

El presbítero Benavidez, párroco de la parroquia Espíritu Santo, en el municipio de Mulukuku, en la Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua, fue detenido la tarde del domingo pasado, informó la Diócesis de Siuna, a la que pertenece, y que dijo desconocer las causas o motivos del arresto del sacerdote.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) informó al día siguiente que el sacerdote "fue sacado de su vehículo y llevado en una patrulla (policial) con rumbo desconocido" y luego apareció en la cárcel conocida como "El Chipote", en Managua, sede de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional.

La denuncia del clérigo se dio en medio de tensiones entre el régimen de Daniel Ortega y la Iglesia Católica de Nicaragua.

