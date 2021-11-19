Nicaragua se retira de la OEA; inicia proceso de salida

El gobierno de Nicaragua inició el proceso para desvincularse de la Organización de Estados Americanos (OEA), tras los cuestionamientos de democracia por la pasada elección en la que ganó el presidente Daniel Ortega.

El canciller Denis Moncada anunció la medida y explicó que fue aprobada el martes por el parlamento de Nicaragua en respuesta a los legisladores que solicitaron al mandatario denunciar la Carta Democrática de la OEA para sacar al país del grupo, por las “continuas muestras de injerencia” en los asuntos internos.

Motivo por el que Daniel Ortega presentó a Luis Almagro, secretario de la organización, la denuncia acusándolos de “intromisión” en los asuntos internos del país centroamericano, que derivó en el consiguiente deseo de “abandonar la entidad”.

#AlMomento | #Nicaragua comenzó el proceso para desvincularse de la Organización de Estados Americanos @OEA_oficial, luego de las fuertes críticas del organismo hemisférico a las recientes elecciones ganadas por el presidente Daniel Ortega, informó el nicaragüense Denis Moncada. pic.twitter.com/RwEbOl8R03 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 19, 2021

“Nicaragua defiende la independencia, soberanía y autodeterminación del pueblo, en respeto a su ordenamiento jurídico interno y los dictámenes mundiales”, indicó el canciller nicaragüense y agregó que su decisión se basa en las “acciones violatorias de la OEA y Estados Unidos”.

“El pueblo y gobierno de Nicaragua renuncia a formar parte de esta organización cautiva de Washington”, aseveró Denis Moncada.

OEA declaró ilegítima la elección en Nicaragua

La semana pasada, la Organización de Estados Americanos (OEA) declaró ilegítimas las elecciones celebradas el pasado 7 de noviembre en Nicaragua, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo, en medio de duras críticas de la comunidad internacional por la detención previa de varios de sus contrincantes.

Por lo que la OEA envió una carta resolución a Nicaragua señalando que la elección “no fue libre, justa, ni transparente y no tiene legitimidad democrática”, acción ue molestó al gobierno de Nicaragua.

Nicaragua no sería el primer país en salir de la OEA, pues en abril de 2017, Venezuela, un aliado de Nicaragua, solicitó formalmente salirse de la OEA en respuesta a lo que el gobierno izquierdista del país petrolero consideró una "injerencia" del organismo hemisférico en sus asuntos internos. El proceso de retiro de Venezuela, tomó alrededor de dos años por conflictos internos del país.