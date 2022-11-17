Preocupa la persecución religiosa en Nicaragua por parte del gobierno

La Comisión de Estados Unidos para Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), una entidad independiente y bipartita del gobierno estadounidense, analizó la campaña de "persecución religiosa" contra sacerdotes de la Iglesia Católica en Nicaragua y pastores de otras denominaciones de oposición.

A la vez pidieron a expertos en temas de desarrollo, derechos humanos y libertad religiosa exponer a fondo la situación de Nicaragua, donde al menos once sacerdotes y un obispo de la Iglesia Católica enfrentan cargos criminales por mostrar abierta oposición al gobierno.

Mario Díaz-Balart, congresista:

La campaña de persecución de Ortega contra la libertad religiosa es agresiva. Esta persecución religiosa en Nicaragua es sistemática y está dirigida a aquellos que apelan a la libertad.

La expulsión del nuncio apostólico del Vaticano de Nicaragua, Monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, en marzo, y las sucesivas capturas de sacerdotes a mediados de este año, han puesto en relieve la magnitud de la crisis.

El presidente del USCIRF, comisario Nury Turkel, dijo que este examen sobre libertad religiosa en Nicaragua surte efecto al ver las denuncias sobre violaciones a derechos humanos, el alarmante número de presos políticos, entre ellos "líderes nacionales y periodistas", que intentaron desafiar a Daniel Ortega en su reelección en 2021, y que ahora están en la cárcel.