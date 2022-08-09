Nicolás Maduro exige la devolución del avión retenido en Argentina

Entre gritos y groserías, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, exigió este martes la devolución de un avión venezolano-iraní que se encuentra retenido en Argentina desde junio pasado, asimismo solicitó la liberación de la tripulación.

Ante esta situación, Nicolás Maduro pidió apoyo a los movimientos sociales, sindicalistas y políticos de Argentina para que Venezuela pueda rescatar a los “pilotos secuestrados y regresar su avión al país”.

Añadió que articulará una “gran campaña para el rescate del oro en Londres y por el rescate y liberación de nuestros pilotos y el avión Conviasa que le pertenece a Venezuela y no nos vamos a dejar robar”.

Nicolás Maduro dijo que Argentina tiene secuestrados a los pilotos que iban en el avión sin que ellos cometieron algún delito y hasta el momento nadie ha hecho nada para liberarlos.

El Presidente de Venezuela @NicolasMaduro expresó:

“Estamos bien molestos por el robo del avión de Conviasa y la tripulación secuestrada en Argentina, Sepan que No le tenemos miedo a las sanciones, a las persecuciones y al imperialismo norteamericano" #CongresoDeLaNuevaEpoca pic.twitter.com/qJFN5GAs6v — 𝑺𝒐𝒚𝓦arrior (@CaroCarreroCC) August 9, 2022

“Tienen secuestrados a los pilotos que no han cometido ningún delito en Argentina, ni en Venezuela, ni en ningún lugar del mundo. Dos meses se han cumplido del secuestro de los pilotos venezolanos e iraníes y nadie hace nada en Argentina”.

Finalmente, el presidente de Venezuela dijo que “vamos bien arrecho por lo que está pasando en Argentina. Bien arrecho e indignado por el robo del avión en la Argentina. Ya basta de abusos contra Venezuela.

¿Por qué Argentina tiene retenido un avión de Venezuela?

El avión de carga de Emtrasur, vendido a Venezuela por la iraní Mahan Air hace un año, según la aerolínea iraní, llegó a Buenos Aires el 8 de junio y fue inmovilizado por las autoridades locales.

Ello debido a que Estados Unidos solicitó a Argentina que le permita confiscar un avión venezolano-iraní retenido por sospechas de vínculos con el terrorismo internacional.

"La incautación de este avión demuestra nuestra determinación de responsabilizar a aquellos que buscan violar las sanciones y las leyes de control de exportaciones de los Estados Unidos", dijo por su parte el fiscal federal Matthew Graves para el Distrito de Columbia.

Al momento que el avión venezolano-iraní aterrizó en Buenos Aires contaba con una tripulación de 14 venezolanos y cinco iraníes, de los cuales siete continúan retenidos en Argentina.

