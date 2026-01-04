30 muertos tras ataque a balazos en Nigeria; criminales secuestran a niños

Pistoleros irrumpieron el sábado 3 de enero de 2026 por la noche en la aldea de Kasuwan-Daji, en el área de gobierno local de Borgu, estado de Níger, al norte de Nigeria . Abrieron fuego contra los residentes y provocaron al menos 30 muertes, según informó la policía hoy domingo.

Los atacantes también incendiaron el mercado local y varias casas, confirmó Wasiu Abiodun, vocero de la policía del estado de Níger, en un comunicado.

Cifras en disputa: residentes denuncian más de 40 víctimas y secuestros de niños

Al menos dos residentes elevan el conteo a 37 muertos y advierten que la cifra podría ser mucho mayor, ya que varias personas siguen desaparecidas este domingo.

El Reverendo Stephen Kabirat, vocero de la Diócesis Católica de Kontagora donde ocurrió el ataque, declaró a medios locales que los pistoleros mataron a más de 40 personas. Algunos de los secuestrados son niños, agregó. Los residentes contradicen a la policía: las fuerzas de seguridad aún no llegan al área, a pesar de las declaraciones oficiales de que desplegaron oficiales para buscar a los secuestrados.

Miedo paraliza a sobrevivientes: cuerpos sin recuperar y pistoleros acechaban desde hace una semana

Un residente, que pidió anonimato por temor a su seguridad, reveló que los pistoleros merodeaban comunidades cercanas durante una semana antes del asalto. El ataque duró hasta tres horas. Incluso los sobrevivientes temen recuperar los cuerpos.

Desafortunadamente, este tipo de ataques abundan en Nigeria, el país más poblado de África, donde bandas buscan control y atacan comunidades remotas con escasa presencia policial o gubernamental. Este incidente ocurrió cerca de la comunidad de Papiri, sitio de un secuestro masivo de más de 300 escolares y maestros de una escuela católica en noviembre de 2025.

El factor Trump: ¿hay conexión entre la masacre y los ataques de EU contra ISIS?

Este ataque ocurre semanas después de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ordenara un ataque contra terroristas del Estado Islámico (ISIS) en Nigeria, a quienes acusa de perseguir cristianos.

El ataque ocurrió el 25 de diciembre de 2025 en el noroeste de Nigeria, donde usaron misiles Tomahawk disparados desde un buque de la Armada estadounidense que impactaron dos campamentos del Estados Islámico.

