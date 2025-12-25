¡En plena Navidad! Trump ordena ataque contra ISIS en Nigeria este 25 de diciembre

Mientras el mundo celebraba la Navidad, el presidente Donald Trump , en su papel de Comandante en Jefe, ordenó una operación militar de alto impacto. A través de un comunicado oficial, Trump confirmó que las fuerzas estadounidenses atacaron posiciones del grupo terrorista ISIS en el noroeste de Nigeria.

El mandatario fue tajante al señalar que este grupo ha estado atacando y asesinando de forma cruel a comunidades cristianas en niveles nunca antes vistos. Según el presidente, ya se habían emitido advertencias previas a los terroristas y, al no detenerse los ataques, Estados Unidos decidió actuar con fuerza letal.

El Departamento de Guerra de Trump ejecuta "ataques perfectos"

Trump calificó la operación como un éxito total, destacando que el Departamento de Guerra ejecutó "ataques perfectos", una capacidad que, según sus palabras, solo posee el ejército de los Estados Unidos. El objetivo fue desmantelar la capacidad operativa de los radicales en suelo nigeriano.

"Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que el terrorismo islámico radical prospere", sentenció el mandatario. Además, advirtió que habrá muchas más bajas para los terroristas si continúan con la matanza de civiles inocentes en la región.

Ataques recientes de Trump a grupo ISIS

Este ataque en Nigeria no es el primero que ocurre este mes. El pasado 19 de diciembre, Estados Unidos ya había lanzado una fuerte ofensiva en Siria denominada “Hawkeye Strike”. Aquella operación fue una represalia directa por una emboscada ocurrida el 13 de diciembre , donde murieron dos soldados estadounidenses y un intérprete civil.

En esa ocasión, los bombardeos alcanzaron decenas de depósitos de armas e infraestructura estratégica de ISIS. Estas acciones demuestran una presencia militar activa de EU en múltiples frentes para combatir a las facciones del Estado Islámico.

Por qué Trump lanzó ataque en Nigeria

El noroeste de Nigeria se ha convertido en un punto crítico debido a la expansión de grupos extremistas que no solo buscan territorio, sino que han intensificado la persecución religiosa. Trump destacó que su gobierno no ignorará el "sacrificio de cristianos" y que la respuesta militar será la herramienta principal para frenar este avance.

Qué es el grupo ISIS

El ISIS (también conocido como Estado Islámico) es un grupo extremista y terrorista que se hizo mundialmente conocido por su violencia extrema y por intentar crear su propio país bajo una interpretación muy estricta de la ley islámica.

Su meta era establecer un Califato, que es básicamente un Estado gobernado por un líder político y religioso (el Califa). A diferencia de otros grupos terroristas que solo querían atacar, el ISIS llegó a controlar ciudades completas en Irak y Siria, donde ponían sus propias leyes, cobraban impuestos y tenían su propio ejército