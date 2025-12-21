¡Regresaron a sus casas! Liberan a 130 niños secuestrados en una escuela católica de Nigeria

Este domingo, las familias de Nigeria recibieron la noticia que tanto esperaban. El portavoz presidencial, Sunday Dare, anunció que el último grupo de 130 alumnos secuestrados en el estado de Níger ha sido liberado. "Ya no queda ninguno en cautiverio", publicó el funcionario en sus redes sociales junto a una fotografía de los niños sonrientes.

Aunque el gobierno no dio detalles específicos sobre cómo se logró la liberación o si se pagó algún rescate, el alivio es inmenso. Los menores habían pasado semanas bajo el control de "bandidos", como se les conoce localmente a los grupos armados que aterrorizan el centro y norte del país.

BREAKING: All abducted students of St. Mary’s Catholic School, Papiri (Niger State), have been released. The final 115 freed today bring total rescued to about 265, ending a month-long ordeal after the Nov 21 attack. Kudos to security agencies. Thank you PBAT. pic.twitter.com/gb5AeQVvmt — Bolaji Fesomade (@MasterBolaji) December 21, 2025

Ataque a la escuela St. Mary en Nigeria

La pesadilla comenzó en noviembre, cuando un grupo de hombres armados irrumpió con violencia en la Escuela Privada Católica St. Mary. En ese ataque inicial, los delincuentes se llevaron a un total de 303 niños y 12 maestros.

Entre las víctimas había tanto niños como niñas, algunos de apenas 10 años de edad. Desde el primer momento, la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN) denunció la vulnerabilidad de estos centros educativos ante bandas que utilizan los secuestros masivos como una herramienta para exigir dinero o presionar a las autoridades. Algunos de estos secuestros también son realizados por grupos terroristas como Boko Haram.

Fugas y rescates en Nigeria

El camino hacia la libertad total fue por etapas. Menos de 48 horas después del secuestro, 50 estudiantes lograron escapar valientemente de sus captores y regresaron con sus familias. A principios de diciembre, el gobierno anunció que las fuerzas de seguridad habían rescatado a otros 100 alumnos.

Con el anuncio de este domingo, las cifras se ajustan a los reportes oficiales, indicando que todos los sobrevivientes han vuelto a casa. No obstante, las organizaciones internacionales mantienen su preocupación por el trauma psicológico que enfrentan estos menores tras haber sido retenidos en la selva por grupos criminales .

Por qué ocurren estos secuestros en Nigeria

Nigeria sufre una ola constante de violencia que ha convertido a las escuelas en blancos fáciles. Los grupos armados aprovechan las tensiones étnicas y las disputas por recursos como la tierra y el agua para sembrar el caos.

Estos secuestros masivos suelen tener fines económicos, buscando cobrar rescates millonarios. Sin embargo, también son una demostración de fuerza ante un gobierno que lucha por mantener el control en las zonas rurales. Las escuelas, al estar a menudo desprotegidas, se han convertido en el escenario preferido para estos crímenes que indignan al mundo.