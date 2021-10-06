VIDEO: Tiroteo en escuela de Arlington, Texas, deja cuatro heridos

Al menos cuatro heridos dejó un tiroteo en una escuela preparatoria de Arlington, Texas, ubicada en el distrito independiente de Mansfield, informó la policía.

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Autoridades de Arlington informaron que se encuentran en la búsqueda de un joven afroamericano de 18 años edad y quien es señalado como el principal sospechoso de disparar en la preparatoria Timberview.

#AHORA 🚨 Tiroteo en una escuela secundaria de Timberview en Arlington, #Texas, deja varias personas heridas. Video de @rawsalerts pic.twitter.com/xyWZvzrz2y — Javier López Díaz Personal (@RedLopezDiaz) October 6, 2021

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso fue identificado como George Simpkins y huyó del lugar en un auto Dodge Charger 2018. Además, adviertieron que el joven está armado y puede ser peligroso.

We are looking for a shooting suspect in today’s incident at @mansfieldisd Timberview School. Please call 911 if you know the whereabouts of 18-year old Timothy George Simpkins who may be driving a 2018 Silver Dodge Charger with license plate PFY-6260. pic.twitter.com/npaNVBDXRp — Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021

"Actualmente tenemos varias agencias, incluido el grupo de trabajo de los alguaciles de Estados Unidos que están buscando a esta persona. Una vez más, este es un esfuerzo de colaboración entre las agencias estatales, locales y federales para llevar a esta persona ante la justicia", dijo Kevin Kolbye, jefe de la policía de Arlington, durante una conferencia de prensa.

Estudiante usó un arma de fuego, ya es rastreada por las autoridades

Por su parte, Jeff Boshek, el agente especial a cargo de la División de Campo de Dallas de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos aseguró que el arma que utilizó el sospechoso será rastreada para dar con su paradero lo antes posible.

"Averiguaremos de dónde sacó este individuo este arma. Nuestros agentes no dormirán, trabajando con nuestros socios aquí, para averiguar cómo consiguió esta arma en su mano para venir a esta escuela y causar esta tragedia hoy", aseguró.

Kolbye relató que alrededor de las 9:15 de la mañana, la policía recibió una llamada alertando sobre un tiroteo en el segundo piso de la escuela preparatoria Timberview, por lo que se trasladaron al lugar, donde hallaron a los estudiantes y profesores resguardados en las aulas.

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Agregó que el tiroteo dejó cuatro cuatro víctimas, una sufrió heridas leves y tres fueron trasladadas al hospital, donde fueron ingresados a cirugía.