VIDEO: Tiroteo en partido de americano deja 4 heridos en Alabama

Al menos cuatro personas resultaron heridas durante un tiroteo que se desató en un partido escolar de futbol americano en una secundaria de Alabama, Estados Unidos, el pasado 15 de octubre.

Los equipos Vigor y Williamson disputaban un partido escolar cuando el estadio Ladd-Peebles se convirtió en el escenario de un nuevo ataque armado que quedó registrado a través de videos compartidos en redes sociales.

En las imágenes se puede apreciar a los jugadores corriendo para huir del campo de juego, mientras que otros se tiran en el césped para evitar alguna bala perdida durante el tiroteo, también se pueden escuchar múltiples disparos en la tribuna que comenzaron durante los últimos minutos del encuentro.

BREAKING: At least 4 people shot at Ladd-Peebles Stadium in Mobile, Alabama pic.twitter.com/FPkYvlkQuj - @BNONews — Shawn McKenzie 🇺🇸 (@SMcK17) October 16, 2021

La policía de Alabama reportó a través de un comunicado que las víctimas (tres hombres y una mujer, de los cuales dos eran menores de edad) fueron trasladadas a un hospital cercano, una de ellas en estado crítico, por lo que ya abrieron una investigación.

“Una persona ha sido trasladada al hospital con una lesión potencialmente mortal. Esta es una investigación activa", informó la policía.

Por su parte, el jefe de policía de Alabama, Paul Prine, declaró que el tiroteo ocurrió en las inmediaciones de la rampa de salida del estadio donde se jugó el partido de americano.

Por el momento las autoridades de Alabama no han emitido información relacionada con la detención de alguna persona relacionada con eltiroteo en el partido de americano; sin embargo, algunos testigos aseguraron que dos sospechosos huyeron del lugar en un auto blanco.

Aumentan víctimas de tiroteos en EUA

De acuerdo con el sitio web Gun Violence Archive, en los último años aumentaron los ataques por tiroteo que involucran a niños y adolescentes, dejando una gran cantidad de fallecidos en ese sector de la población.

Según el sitio, en 2019, EUA registró 991 muertes de personas menores de 17 años a causa de armas de fuego. En tanto, este año esa cifra va en aumento, pues hasta el 11 de octubre de octubre de este año, los ataques por tiroteo han cobrado la vida de mil 179 jóvenes y han dejado 3 mil 292 heridos.

