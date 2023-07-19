Niña de 12 años ataca con ácido a una menor de 11 en parque de Estados Unidos

Una niña de 11 años de edad sufrió quemaduras de segundo grado en la espalda y brazos luego de que otra menor de 12 la atacara con ácido en el cuerpo mientras jugaban en un parque de Detroit, Estados Unidos.

"El fiscal Kym Worthy acusó a una niña de 12 años en relación con agredir con ácido a una niña de 11 años. El asalto ocurrió el domingo 9 de julio de 2023 en un parque local en Detroit", informaron las autoridades en un comunicado.

Dominique Summer, madre de la víctima, dijo en entrevista para medios locales que su hija Deaira estaba jugando con sus hermanos y primos, cuando la atacante se acercó a ellos y la incluyeron en sus juegos,

No obstante, las dos pequeñas comenzaron una discusión, la mamá de la agresora le dio una botella de ácido para que se la aventará a la otra niña, provocándole quemaduras en el cuerpo.

Una niña de 11 años es atacada con ácido por otra menor en un parque infantil de Detroit. En un momento de una discusión entre dos niñas, la madre de la sospechosa regresó al parque con una botella de ácido.

La mamá de esa niña debe ser arrestada y enviada a prisión...ya ! pic.twitter.com/By7oQa5ycI — Chikistrakiz (@chikistrakiz) July 17, 2023

“Siento que fue lo más malvado que le podrías hacer a una niña y especialmente debido a que ella era una espectadora inocente”, dijo Summers.

Arrestan a niña de 12 años que arrojó ácido a otra menor

Las autoridades detuvieron a la menor agresora, de quien no se ha dado a conocer su identidad, este martes 18 de julio se presentó ante el tribunal bajo los cargos de agresión con la intención de causar daño corporal y agresión criminal.

“Este es un conjunto de acusaciones extremadamente preocupantes. La toma instantánea de decisiones horribles puede tener efectos de por vida en otros. No hay excusa para esto”, dijo el fiscal Kym Worthy.

Por ello, se le ordenó pagar una fianza de 10 mil dólares y se le prohibió estar cerca de la víctima hasta su próxima audiencia en la corte.

