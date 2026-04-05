Identifican a niña de 3 años tras accidente en Chalco; familia en Venezuela solicita ayuda

Fue identificada la niña de 3 años que resultó herida tras un accidente en Chalco. Ante la situación, su familia, que se encuentra en Venezuela, ha solicitado apoyo, luego de que sus padres y su hermano la vida en el percance.

Identifican a menor tras accidente en Chalco

A través de la cuenta de la Delegación Casco de San Juan se informó que e l licenciado Israel Mendoza, delegado de la comunidad, se encuentra trabajando y brindando apoyo a los familiares de la familia que perdió la vida hace unos días.

En el mensaje, también se agradeció su respaldo y disposición para ayudar en medio de la situación. De acuerdo con los videos difundidos, Jean Franco, tío de la menor, se identificó como hermano de Kimberly Cheresá de Cordero González, quien murió en el accidente junto con su esposo y su hijo.

En su testimonio, explicó que la niña de 3 años permanece con vida y aún tiene posibilidades de salir adelante. El familiar hizo un llamado público para solicitar apoyo y poder reclamar los cuerpos, con el objetivo de darles una sepultura. Señaló que recibe ayuda directa del delegado Israel Mendoza para realizar estos trámites.

"Difundan esto para que me hagan llegar a Mexico lo más pronto posible y poder ver a la niña", mencionó Franco, por medio de su cuenta de Facebook.

Asimismo, explicó que se encuentra en Venezuela y que enfrenta dificultades para viajar, ya que no cuenta con los documentos necesarios, por lo que pidió colaboración a quienes puedan apoyarlo en esta situación.

Por su parte, la abuela de la niña también hizo un llamado público para solicitar apoyo en medio de la situación que enfrenta su familia tras el accidente ocurrido en Chalco.

En su testimonio, se identificó como madre de Albert Angelo Gutiérrez, quien estuvo involucrado en el percance, y abuela de los menores.

La mujer expresó que atraviesa un momento difícil y pidió ayuda para poder realizar los trámites necesarios, entre ellos dar sepultura a su hijo y a su nieto.

Asimismo, solicitó a las autoridades en México que le permitan tener acceso a la niña que sobrevivió, con la intención de poder verla y, en su caso, hacerse cargo de ella.

En su mensaje, también señaló que desea la custodia de la menor, al asegurar que ha estado presente en su vida desde su nacimiento y ha brindado apoyo constante a la familia.