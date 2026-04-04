Buscan a familiares de niña de 3 años tras fuerte accidente en Chalco ¿Cuál es su estado de salud?

Una menor de edad de 3 años aproximadamente se encuentra hospitalizada en el Estado de México (Edomex) tras ser localizada en una carretera después de un accidente en el municipio de Chalco.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer una ficha con los datos preliminares que se tiene de la menor, quien fue encontrada cerca de una carretera luego de un percance automovilístico.

Menor de 3 años hospitalizada en Edomex no ha sido identificada

El reporte de las autoridades establece que la identidad de la menor hasta el momento se desconoce, pero de acuerdo co el folio EXT/CHA/3280/26/04 emitido el 2 de abril de 2026, se estima que mide 83 centímetros.

El peso aproximado de la pequeña es de 12 kilogramos y es de complexión delgada. Por la fotografía de la menor, se puede apreciar que está vendada de la cabeza y en una cama en recuperación.

¿Cuál es el estado de salud de niña de 3 años tras accidente en Chalco?

El IMSS Bienestar informó que brinda atención médica a menor lesionada tras el accidente vehicular en Chalco, y fue trasladada para su valoración y atención médica especializada.

La pequeña recibe atención en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, donde es atendida por personal médico especializado, de acuerdo con su condición clínica.

Su estado de salud se reporta como delicado, por lo que permanece bajo vigilancia médica continua y hasta el momento, no se ha acreditado por vías oficiales el parentesco directo con la menor.

Niña fue encontrada junto a una carretera en Edomex

La ficha de ayuda para encontrar a sus familiares menciona que fue localizada en la carretera Miraflores-Tlapala, en el municipio de Chalco.

La Fiscalía del Estado de México también publicó que la niña fue llevada al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, ubicada en la carretera federal México-Puebla, a la altura del kilómetro 34.5, en Zoquiapan.

Fuerte accidente se registró en carretera Miraflores-Tlapala

En redes sociales se publicó información que refiere que ayer se registró un fuerte accidente en la carretera Miraflores-Tlapala en el que un automóvil embistió por la parte trasera a una motocicleta.

Una versión señala que la niña iba con sus padres y otro menor, al parecer su hermano, sin embargo, la madre habría fallecido junto con el otro niño y el papá fue hospitalizado.

Incluso se presume que las víctimas no eran de México y serían centroamericanos, pero esta información no ha sido confirmada por las autoridades. La zona fue acordondada por los servicios de emergencia y la circulación se vio afectada en el punto.