Niña china de 3 años hace esquí y snowboard como profesional

Wang Xixi, es una talentosa niña china de tres años de la provincia de Hebei (norte de China), que ha demostrado ser una estrella natural ya que hace esquí y snowboard como una profesional, la pequeñita tan solo 12 días de práctica. Sus impresionantes habilidades en las pistas han dejado atónitos a muchos entusiastas del esquí y el snowboard.

Niña prodigio del esquí y el snowboard

Con los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 a la vuelta de la esquina, el interés por los deportes de hielo y nieve ha experimentado un gran aumento de popularidad entre personas de todas las edades en el "Gigante Asiático", entre ellos muchos niños.

En la estación de esquí de Qishan ubicada en el condado de Laiyuan de la ciudad de Baoding, han quedado de manifiesto las habilidades que esta niña china tiene para el esquí y el snowboard.

Las habilidades de la pequeña Wang Xixi, han llamado mucho la atención de los atónitos espectadores mientras la talentosa niña china aborda las pendientes con audacia y aparente facilidad.

Expertos reconocen que a pesar de su corta y tierna edad, esta adorable niña china ya está en un nivel mucho más alto que otros aspirantes a snowboarders.

El año pasado fue cuando Wang Xixi mostró interés por primera vez mientras , aunque en ese momento era demasiado pequeña para adentrarse a las pistas. Tuvo que esperar a cumplir los 3 años para que se le permitiera intentar hacer snowboard y de inmediato sus habilidades llegaron a pasos agigantados.

Vídeo - Aos três anos, Wang Xixi é um prodígio do snowboard https://t.co/S7FBDe0sEg — Revista SÁBADO (@revistaSABADO) January 14, 2022

Wang Xudong, padre de la menor:

Es su día 12. En los primeros dos días, aprendió su primer movimiento de deslizamiento. El sexto día, pudo girar los bordes de la tabla: snowboard con los dedos de los pies primero, luego con el talón. Agarrar estos giros es realmente la habilidad genuina del snowboard.

Su progreso ha sido tan sorprendente que ya ha puesto su mirada en pistas de esquí más avanzadas, donde las aterradoras pendientes pueden superar el 40 por ciento. La mayoría de los snowboarders tienen que realizar una práctica significativa antes de desafiar estas desafiantes pendientes, pero para la pequeña Wang parece absolutamente intrépido pero de rutina.

“Being able to watch the world’s top athletes competing in the Olympic Games is always a great moment. Go Team Canada!” says Ian-Etienne Benot, a snowboard instructor working in China.



📍 Forlong Four Seasons Town

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Wang Xudong, padre de la menor:

Recuerdo que hace varios años, yo sentía bastante miedo cuando estaba en la pendiente avanzada. Pero su madre me dijo que Xixi comenzó a hacer snowboard justo cuando llegó a la pista avanzada, ella no tenía miedo para nada.

Sus padres aseguran que lo que comenzó como un pasatiempo, se ha convertido en una especie de obsesión para su pequeña hija, y es una actividad que inesperadamente ha acercado a la familia para disfrutar de esa : practicar esquí y snowboard.



Guo Xiaonan, madre de la menor:

Nuestra relación es aún más cercana ahora. Me siento feliz de aprender algo junto con ella. Creo que es bueno para ella experimentar algunos desafíos en su infancia. No me siento angustiada. Cuando se cae, solo la animo a que se recupere sola. Todos los días, cuando se acuesta después de regresar del jardín de niños me dice: -mamá, quiero ir a hacer snowboard-.

No olvide este nombre: Wang Xixi, porque en algunos años esta niña china podría estar en futuros Juegos Olímpicos de Invierno.