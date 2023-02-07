Niña siria pide ser rescatada de entre los escombros del sismo

Una niña siria de aproximadamente siete años de edad y su hermana menor quedaron atrapadas entre los escombros de un edificio que colapsó por los fuertes sismos en Turquía que también afectaron a Siria.

Un video compartido en redes sociales mostró el momento en que los rescatistas llegaron hasta donde se encontraban las pequeñas aún con vida, por lo que la niña mayor pidió a los hombres que las sacaran de ahí.

Sin embargo, lo que conmovió al mundo fue la propuesta que la niña siria hizo a sus rescatistas, pues a cambio de que la sacaran de entre los escombros la menor dijo que sería la esclava de sus salvadores para toda la vida.

“Sácame de debajo de estos escombros, señor, a mí y a mi hermana, y seré tu esclava por toda mi vida”, se escuchó decir a la niña siria; sin embargo, algunos medios han asegurado que la traducción es incorrecta y lo que realmente dice la pequeña es que serán amigos si la rescata.

#VIDEO | "Señor, si nos rescata a mi y a mi hermana, seremos sus #esclavas el resto de nuestras vidas".



🇸🇾 | En el #sismo registrado en #Siria y #Turquía, miles están aún atrapados entre los #escombros, esperando un #milagro.https://t.co/OQWENw95Hp



📹 | OfficialShehr pic.twitter.com/2L9UOd2YKf — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 7, 2023

Posteriormente, se publicó una foto donde se confirmó que las hermanas sirias ya fueron rescatadas, pues ambas aparecen recostadas en una cama de hospital cubiertas con mantas para recibir atención.

Rescatan a niños sirios de los escombros del sismo

Además de las hermanas sirias, otros cuatro niños fueron rescatados de en medio de los escombros. Las imágenes del momento fueron publicadas por los Cascos Blancos de Siria.

El lunes por la noche, el servicio de rescate del territorio controlado por los rebeldes del norte de Siria cortó el metal para llegar a una niña. Los transeúntes gritaron “Allahu akbar” (“Dios es el más grande”) cuando la llevaron a un lugar seguro. Dos niños más fueron encontrados vivos bajo los escombros el martes.

Al menos mil 832 personas murieron y miles resultaron heridas en Siria luego de varios sismos mortales y réplicas en la vecina Turquía, dijeron el martes autoridades y rescatistas.

