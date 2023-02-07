Conoce a los perritos rescatistas que viajan a Turquía y Siria tras sismos

La mañana de este martes 07 de febrero de 2023, se dio a conocer que México envía ayuda humanitaria a Turquía y Siria tras el sismo de magnitud 7.8 que ha dejado más de 7 mil 700 muertos. Entre este apoyo se encuentran los perritos rescatistas, los cuales son de suma importancia.

El canciller Marcelo Ebrard explicó en redes sociales que viaja personal de la Fuerza Aérea Mexicana, de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Cruz Roja Mexicana, de Protección Civil y de la Secretaría de Relación Exteriores (SRE). Asimismo, destacó la ayuda de los perritos rescatistas, los cuales son al menos ocho.

Balam, perrito rescatista de la Cruz Roja|Twitter @SRE_mx

¿Quiénes son los perritos rescatistas que viajan a Turquía y Siria tras sismos?

A pesar de que ya no se podrá contar con Frida, la perrita rescatista que fue emblema del equipo de rescate tras el sismo en México del 19 de septiembre de 2017, su compañero de cuatro patas, Ecko, se encuentra entre los perritos rescatistas que viajan a Turquía y Siria para apoyar a localizar personas.

Ecko, de raza Pastor Alemán, forma parte del escuadrón canino de búsqueda de sobrevivientes de la Semar, cabe destacar su labor en la tarea de rescate de personas que quedaron sepultadas en el accidente de la Línea 12 del Metro CDMX.

Timba, de la misma raza, forma parte del equipo de rescate de la Sedena y es especialista en localizar a las personas atrapadas en derrumbes.

El corazón de nuestro equipo de rescate volando en estos momentos hacia Turquía : pic.twitter.com/fl82LCdJ13 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 7, 2023

Otro de los canes que conforma el equipo de perritos rescatistas es July, perrita labradora color negro de 8 años, por parte de la Cruz Roja, quien también lleva a Balam, Orly y Rex. Balam y Orly pertenecen al estado de Puebla.

Cabe destacar que en la fotografía oficial que compartió el canciller mexicano se pueden notar al menos 8 perritos rescatistas que, con su gran olfato, ayudarán a Turquía y Siria para la localización de las personas atrapadas bajo los escombros tras los sismos.

Por su parte, los elementos de Marina que viajan a Turquía y Siria llevan en su uniforme a Frida, la perrita rescatista que es ahora un emblema muy importante.

Rex, perrito rescatista de la Cruz Roja|Twitter @CruzRoja_mx

Hay perritos rescatistas de otros países

México no es la única nación en enviar a su equipo de perritos rescatistas, pues Reino Unido envió especialistas en búsqueda y equipos de rescate con canes.

