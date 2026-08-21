Video: Llevaba a un niño colgado del camión y no se dio cuenta; conductor manejó más de 10 km con el menor

Lo que comenzó como un recorrido habitual de un camión encargado de repartir hielo terminó con un inesperado rescate en Tailandia, pues un niño de apenas tres años fue localizado sujetándose de la parte trasera del vehículo, después de recorrer aproximadamente 10 kilómetros sin que el conductor se diera cuenta.

El incidente ocurrió en la provincia de Sakon Nakhon, cuando un agente de tránsito observó algo inusual mientras el camión se encontraba detenido en un semáforo cerca de una de las entradas de la ciudad.

Y al acercarse para verificar la situación, descubrió al pequeño sobre la estructura posterior del vehículo, sujetándose con fuerza para no caer.

¿Cómo llegó el niño al camión?

De acuerdo con los primeros reportes de medios locales y de BBC, el niño de tres años se encontraba agarrado de una especie de escalón metálico instalado en la parte trasera del camión, mientras el vehículo continuaba avanzando por las calles y poblados de la zona.

¡RECORRIÓ 10 KILÓMETROS! 🚨 Niño sobrevive tras viajar agarrado a un camión en movimiento. 🚚#Noticias #Tailandia #Viral pic.twitter.com/yusc8Nd7gi — TV Azteca Ciudad Juárez (@AztecaJrz) August 20, 2026

El conductor explicó a las autoridades que nunca notó que el niño se hubiera subido al camión, además durante esos aproximadamente 10 kilómetros no realizó ninguna parada, lo que significa que el menor permaneció sujetándose del vehículo durante todo ese trayecto, sin que nadie dentro del camión se percatara de su presencia.

Cuando los agentes finalmente lo encontraron, el niño no parecía encontrarse alterado, ya que estaba tranquilo, casi sin hablar y aún permanecía aferrado al vehículo.

¿De dónde salió el niño que iba en el camión?

Durante varias horas, las autoridades no recibieron ningún reporte relacionado con la desaparición del pequeño, pero con apoyo de los servicios de protección infantil y funcionarios locales, iniciaron las acciones necesarias para localizar a sus familiares.

BBC reportó que: "el pequeño presuntamente se alejó de su madre y se subió al vehículo sin que el conductor se percatara".

Después de las labores de búsqueda, el menor pudo ser identificado y entregado nuevamente a su familia en buenas condiciones.

