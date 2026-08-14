¿Cómo llegaron a México más de 2 millones de cigarros piratas desde Tailandia por el AICM?

No eran una o dos cajetillas. Por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ingresaron al país más de dos millones de cigarros piratas que venían desde Tailandia.

Aunque por ahora el destino de la mercancía no ha sido informado por las autoridades, se sabe que el cargamento fue identificado durante una revisión aduanal.

Decomiso de cigarros fue de más de dos millones

Personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), identificó un cargamento de dos millones 208 mil cigarros presuntamente apócrifos en la aduana del AICM.

El embarque, integrado por 138 cajas, tenía un peso aproximado de 2 mil 832 kilos, procedente de Bangkok, Tailandia.

Los embarques quedaron bajo resguardo de la autoridad aduanera, mientras continúan las actuaciones legales correspondientes y se desarrollan los procedimientos técnicos y ministeriales que permitan determinar qué pasará con la mercancía decomisada.

En un operativo conjunto en el @AICM_mx, personal de @AduanasMx, en coordinación con @SEMAR_mx y @SSPCMexico, aseguró más de 2 millones de cigarrillos apócrifos procedentes de Tailandia.



El cargamento, con un peso aproximado de 2.8 toneladas, fue identificado mediante labores de… pic.twitter.com/Tc1QRWsyC1 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 13, 2026

10 millones de cigarros piratas son decomisados en Michoacán

A inicio de mes, el 6 de agosto pasado, se informó de otro decomiso de cigarros ilegales. En aquella ocasión fueron cerca de 10 millones de piezas aseguradas en Michoacán.

El hallazgo se registró en Lázaro Cárdenas, donde los agentes identificaron una operación de importación en la que se declaraban vasos para beber provenientes de un país asiático y se identificó un total de 9 millones 948 mil cigarrillos apócrifos.

Intentaron distribuir cerca de tres millones de cigarros piratas

Previamente, el 2 de agosto de este año, se aseguraron en el AICM 4 mil 31 kilos de cigarros ilícitos, equivalentes a 2 millones 880 mil cigarros procedentes de China y Corea.

Las piezas fueron descubiertas antes de que fueran distribuidas en el país.

El personal las detectó mediante equipos de revisión de Rayos X y tras una inspección física.

