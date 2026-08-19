Captan a niño encadenado como carcelero en Chiapas; ya investigan al padre del menor

La imagen de un niño de seis años caminando encadenado de los pies por calles de Abasolo, en Ocosingo, Chiapas, provocó indignación en redes sociales.

Tras la difusión de la fotografía, autoridades localizaron al menor y lo pusieron bajo resguardo. La Fiscalía de Justicia Indígena abrió una investigación por violencia familiar contra su padre, identificado como Fredy “N”.

¿Qué pasó con el niño que fue encontrado encadenado?

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que el menor quedó bajo protección de las autoridades y fue trasladado a una casa hogar en San Cristóbal de Las Casas.

El niño permanece bajo vigilancia del DIF Chiapas, además de recibir atención psicológica y acompañamiento para atender las posibles consecuencias emocionales de lo ocurrido.

De acuerdo con la Fiscalía, el propio padre habría reconocido que era quien mantenía al menor sujeto con una cadena. Hasta ahora, Fredy “N” no ha sido detenido y continúa bajo investigación.

¿Qué delito investigan por mantener encadenado al menor?

La Fiscalía inició una carpeta por el delito de violencia familiar, debido a las condiciones en las que presuntamente se encontraba el niño.

El Código Penal de Chiapas contempla como violencia familiar los actos u omisiones que, mediante medios físicos o emocionales, afecten la integridad de un integrante de la familia.

Además, cuando la víctima es menor de edad, el delito no depende de una querella para ser perseguido por las autoridades.

¿Qué sanción podría enfrentar el padre del niño?

El Código Penal de Chiapas establece para el delito de violencia familiar una pena de tres a siete años de prisión, además de otras medidas que pueden incluir la pérdida o suspensión de derechos familiares, restricciones para acercarse a la víctima y tratamiento psicológico obligatorio.

La sanción final dependerá de lo que determinen la investigación y, en su caso, un juez. El hecho de que la víctima sea un menor también permite que las autoridades dicten medidas de protección para salvaguardar su integridad física y emocional.

¿Cuántos niños sufren violencia familiar en México?

El caso de Chiapas ocurre en un contexto preocupante. Según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), durante 2024 fueron atendidas en hospitales 20 mil 435 personas de entre 1 y 17 años por violencia familiar.

La cifra fue apenas 0.7% menor a la de 2023, cuando se registraron 20 mil 585 casos, y representa uno de los niveles más altos desde que existen registros comparables. El 87.3% de las víctimas en 2024 fueron mujeres.

Si se consideran tanto violencia familiar como no familiar, el número llegó a 32 mil 409 niñas, niños y adolescentes atendidos en hospitales durante 2024, la cifra más alta desde 2010.

Además, REDIM señala que 46.1% de los niños y niñas de 1 a 4 años había recibido algún método de disciplina violenta en el hogar durante el último mes de 2023, de acuerdo con ENSANUT Continua.