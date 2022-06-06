En Michigan un niño de 12 años asalta gasolinería con un arma de fuego. Según los informes, el menor entró a una gasolinera en la ciudad de Hartford alrededor de las 4 pm del miércoles y se puso en fila detrás de otro cliente antes de sacar una pistola de 9 mm, según un comunicado de la policía.

Cámaras de vigilancia captan el momento del asalto.

Las cámaras de vigilancia de la tienda capturaron el momento en que el menor sacó el arma de fuego de una mochila negra y la apuntó en dirección a la empleada.

El menor exigió que le entregaran el dinero, y la empleada le preguntó si era en serio lo que decía, entonces el menor disparó un tiro de advertencia al techo.

Ante este hecho la mujer le entregó la mochila con dinero mientras le dice “vete”.

Llamada al 911 para denunciar el robo

Poco después la empleada del lugar hizo una llamada al 911 y la policía llegó rápidamente.

La jefa de policía de Hartford, Tressa Beltrán, le dijo que localizaron al niño detrás de unos edificios a una cuadra y media de la gasolinería.

El asaltante que no ha sido identificado debido a qué es menor de edad, fue acusado de seis delitos graves entre ellos robo a mano armada descarga de un arma de fuego y agresión con un arma peligrosa.

El niño de 12 años arrestado fue llevado al centro juvenil del condado de Allegan y es considerado un riesgo para la seguridad pública.

El niño supuestamente analizó con sus compañeros el robo

La policía externó que el niño supuestamente analizó con sus compañeros de clase qué gasolinería en el área sería la menos segura.

El arma utilizada en el robo pertenece al abuelo del niño con quién vive y es su tutor legal.

Según los informes, el niño tomó el arma de fuego de la caja fuerte de su abuelo, donde estaba cargada con dos cargadores.

El menor le dijo a la policía que el robó no lo hizo por dinero, pues este lo tiro a la alcantarilla, aunque no dio una explicación de porque cometió el robo.

