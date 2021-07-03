Padres ocultan a niño congelado 2 años dentro de garaje, en Virginia

Los padres de un menor de cinco años fueron detenidos en Virginia, Estados Unidos, ya que presuntamente lo habían reportado como desaparecido, cuando en realidad la policía encontró al niño congelado en el garaje de su casa.

Kassceen y Dina Weaver fueron acusados de conspiración luego de que ocultaron el cuerpo del menor, llamado Eliel Adon, en un congelador del garaje de su vivienda, ubicada en Chesterfield.

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La policía de Virginia recibió un aviso el pasado 4 de mayo, en el que se afirmaba que el niño podría estar en la casa de sus padres. Tras obtener una orden para registrar la casa, los detectives encontraron restos humanos en el congelador y los recuperaron.

Según medios locales, un médico forense reveló que el cuerpo del niño congelado correspondía al hijo de los Weaver, pero la causa de su muerte no fue confirmada.

Padres habrían congelado el cuerpo de niño alrededor de dos años

Mike Louth, comandante de la policía de Chesterfield, dijo que les tomó tiempo determinar que el cuerpo del niño congelado pertenecía al pequeño Eliel Adon de cinco años, ya que no se trata de una investigación típica.

“Tenemos restos humanos que habían estado en un congelador durante aproximadamente un año medio a dos años. Necesitábamos hacer una autopsia y trabajamos con algunos antropólogos forenses que nos ayudaron en esto”, explicó Louth a medios locales.

El Departamento de Policía del condado de Chesterfield sospecha que los padres del niño congelado no le dieron los cuidados básicos y decidieron ocultar el cuerpo en el garaje, donde permaneció entre enero de 2016 y diciembre de 2018.

|Crédito: WTVR

Esta es la primera vez que veo algo como esto. Es un caso desgarrador de observar, esta es definitivamente una investigación de muerte única.

A través de pruebas de ADN, la policía de Virginia confirmó que Dina Weaver es la madre biológica del niño congelado, pero hasta el momento no se ha precisado si Kassceen es el padre biológico del menor.

Kassceen también fue acusado de agresión doméstica y heridas maliciosas a su esposa; sin embargo, los padres de la víctima fueron dejados en libertad después de pagar una fianza.

Ambos están citados a comparecer en un tribunal el próximo 5 de agosto.

El hermano de Dina fue el que alertó a las autoridades por la violencia doméstica que sufría la mujer, quien admitió que durante los últimos cinco años “Kassceen había actuado de manera errática y estaba preocupada por su bienestar”.

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