Rescatista encuentra cuerpo de su hija en restos del derrumbe en Miami con lo que la cifra de muertos por el derrumbe del condominio en Florida sucedido la semana pasada, aumentó a 20.

Rescatistas hallaron dos cuerpos entre los escombros del edificio derrumbado

Equipos de búsqueda encontraron otros dos cuerpos entre los escombros del edificio derrumbado en Miami, incluido los restos de una niña de 7 años, hija de unos de los bomberos y rescatistas que trabajan intensamente en la búsqueda de posibles sobrevivientes.

Operaciones de rescate en riesgo ante posible llegada de huracán en Florida

La búsqueda de víctimas entre los escombros del inmueble derrumbado, que fue suspendida durante gran parte del día jueves por motivos de seguridad, se mantiene durante este viernes con una mayor precaución y ante la preocupante llegada de un huracán que podría azotar Florida en los próximos días.

Las autoridades detuvieron las operaciones de rescate durante la madrugada del jueves, ante el temor a que una sección de la torre que aún se encuentra en pie, pudiera caer sobre los equipos de búsqueda.

#Miami "Anoche recuperamos a dos víctimas más. Trágicamente una de estas víctimas era la hija de siete años de un bombero de la ciudad de Miami": alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava https://t.co/LIOVx5ZEoE pic.twitter.com/82Dx7u5kun — NTN24 (@NTN24) July 2, 2021

Aún se reportan 128 personas desaparecidas, de las que se teme estén enterradas bajo toneladas de concreto, varillas retorcidas y maderas astilladas tras el siniestro, mientras las operaciones de búsqueda de efectúan en su noveno día.

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, señaló que el descubrimiento del cuerpo de la niña fue especialmente difícil para los rescatistas, quienes han efectuado esfuerzos descomunales en busca de sobrevivientes pese a que las esperanzas son cada vez menores.

Daniella Levine Cava, Alcaldesa del condado de Miami-Dade:

"Anoche, sí descubrimos dos víctimas más. Trágicamente, una de esas víctimas era la hija de siete años de un bombero de la ciudad de Miami".

With over three million pounds of concrete now removed from the collapse, our first responders continue their search and rescue mission — putting their own lives at risk in extremely difficult conditions.



To each and every one of them: thank you. pic.twitter.com/t7uNvH3F8j — Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) July 2, 2021

Las autoridades pretenden lograr el mayor progreso posible antes de la llegada de Elsa, que este viernes se convirtió en el primer huracán del Atlántico en la temporada 2021.

Hasta ahora son 20 los fallecidos y 128 desaparecidos en el derrumbe. Rescatista encuentra cuerpo de su hija en restos del derrumbe en Miami.

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El viernes por la mañana, se pudo ver a una docena de trabajadores cavando a través de la pila de escombros que actualmente alcanza los 6 metros, 3 metros) menos que hace una semana. Las grúas volvieron a levantar objetos pesados de la pila y luego los trabajadores se subieron en ella y comenzaron a retirar a mano, los escombros más pequeños.

La decisión acerca de una posible demolición debe se metódica y tomarse "con mucho cuidado", considerando el impacto potencial en la pila de escombros y los efectos en las labores de búsqueda.