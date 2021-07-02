Niña finge su muerte para sobrevivir a ataque en Texas

Angela Ervin, una niña de 10 años, logró sobrevivir al ataque ocurrido en su casa, en el que murieron tres integrantes de su familia en Houston, Texas. La menor logró engañar al sujeto que les disparó a sus familiares, pues fingió su muerte.

El ataque ocurrió el pasado miércoles cuando la niña se encontraba en su casa con sus padres y dos de sus tres hermanos, repentinamente un hombre armado irrumpió en el departamento donde habitaban y les disparó.

Te puede interesar: Mujer dispara a perro y hiere por error a su hijo en Texas

Medios de Houston, Texas, indicaron que el sujeto entró al departamento de la niña Angela y sentó en el sofá a los padres de la menor y a su hermana, de seis años, y uno a uno les disparó en la cabeza.

La niña recibió un disparo a la altura del codo y fingió su muerte hasta que el sujeto se fue, a quien no logró identificar porque llevaba una “máscara”.

HPD Assistant Chief Patty Cantu briefs media on shooting of mother and child https://t.co/ewMwQpmkPW — Houston Police (@houstonpolice) July 1, 2021

Niña finge estar muerta para sobrevivir y pedir ayuda en Texas

De acuerdo con los primeros reportes del ataque, la niña estuvo a lado de los cuerpos de sus padres y su hermana y fingió estar muerta para que el sujeto se fuera y pudiera pedir ayuda.

Tras varios minutos, el atacante salió del departamento de Houston, Texas, y la niña se levantó e hizo una videollamada a su abuela para contarle lo que había ocurrido.

Abuelita, alguien entró y me disparó a mí, a mi mamá, a mi papá y a mi hermana, y murieron. El hombre estuvo en la casa durante unos 15 minutos.

Te puede interesar: Policía llora desconsolado tras disparar a joven en Michigan

Alrededor de las 22:30 horas, la abuela de la niña fue quien dio aviso a las autoridades de Houston, Texas, sobre el ataque contra la familia, mismas que de inmediato llegaron al departamento ubicado cerca del aeropuerto.

La menor fue trasladada a un hospital para ser atendida de la herida de bala que tenía cerca del codo. Su hermano, un bebé de un año, resultó ileso, mientras que su otro hermano, de ocho años, estaba en el departamento de su tío en el momento del ataque.

Policía de Houston, Texas, busca a sujeto que perpetró ataque

La policía de Houston declaró este jueves que la familia que fue víctima del ataque tenía un par de meses de mudarse al departamento en donde ocurrió el tiroteo.

Debido a que la niña no reconoció al atacante, las autoridades de Texas ofrecen una recompensa de cinco mil dólares para quien proporcione información que ayude a identificar y localizar al sujeto.

Las primeras investigaciones descartaron un allanamiento de morada, ya que no hubo daños en la vivienda de la sobreviviente, por lo que se indaga aún el motivo del ataque contra esta familia.

Te puede interesar: Rescatista encuentra cuerpo de su hija en restos del derrumbe en Miami

