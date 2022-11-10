Niño invidente de Venezuela adapta al Braille su álbum de Qatar 2022

Sebastián Filoramo es un niño invidente que reside en Barquisimeto, una ciudad del oeste de Venezuela. Es aficionado al fútbol y es tanta su pasión por este deporte que se puso "manos a la obra" y adaptó el álbum del de la Copa del Mundo de Qatar 2022, al sistema Braille.

Con el apoyo de sus padres y una maestra, este niño invidente comenzó desde hace algunos pocos meses a comprar y etiquetar las casillas del álbum que han sido marcadas con la máquina Perkins, artefacto especial para el método de lectura y escritura de las personas invidentes.

Sebastián Filoramo, quien estaba acompañado de su madre María Andreína Camarinha, señala que: "Mi papá es una mente maestra, piensa en todo. Me dijo: ¿Quieres llenar el álbum?... Entonces vamos a adaptarlo".

Cabe señalar que la discapacidad visual de Sebastián Filoramo, se debe a una retinopatía del prematuro, o un desarrollo anormal de vasos sanguíneos en la retina del ojo, que se le desencadenó cuando era un bebé.

Niño invidente de Venezuela adapta álbum Qatar 2022 a sistema Braille

En la adaptación de las demandadas estampillas del mundial de Qatar 2022, este niño invidente señala que también ha utilizado papel adhesivo transparente para escribir los nombres y números en sistema Braille.

Posteriormente, su padre lo ayudó con el pegamento en los bordes para así poder guiarse al momento de ubicar las estampillas de los jugadores en el álbum de Qatar 2022.

Para completar el álbum de la Copa del Mundo de Qatar 2022, que comienza este próximo 20 de noviembre (2022), se requieren de unas 600 figuritas.

Yohelis Nelo, quien es maestra de este niño invidente, señala que: "A Sebastián siempre se le ocurren unas ideas brillantes". De hecho la maestra Yohelis también ha colaborado a etiquetar las casillas y agrega que: "Acepté darle la ayuda, pero le dije que primero teníamos que terminar las tareas".

Sebastián, quien llevaba una camiseta de la selección de Argentina, ha señalado que aún le faltan por marcar "muchas casillas", casi la mitad y también señaló que uno de los momentos en los que tuvo más "emoción" fue cuando consiguió la tarjetilla del argentino Lionel Messi, una de las más codiciadas del álbum de Qatar 2022.