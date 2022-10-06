Qatar 2022 podría ser el último mundial para Lionel Messi

El futbolista Lionel Messi dijo que “seguramente” el Mundial de Qatar 2022, que inciará en noviembre, será la última copa del mundo que dispute el astro argentino.

"Sí, seguramente sí, seguramente es el último que juegue", dijo el capitán de la selección de Argentina durante una entrevista proporcionada este jueves con una plataforma de streaming.

Añadió que está ansioso porque ya empiece el Mundial de Qatar 2022 y se siente nervioso por saber cómo será su último mundial de futbol.

"Cuento los días para el Mundial. Hay ansiedad y nervios al mismo tiempo. Querer que sea ya, qué va a pasar, es el último, cómo nos va a ir".

|Reuters

“La pulga”, como se le conoce a Messi, aseguró que llegará a Qatar 2022 en “un buen momento” con una selección “muy armada y fuerte”, aunque reconoció que en la competencia puede pasar de todo.

"No somos los máximos favoritos, creo que hay otras selecciones que están por encima de nosotros hoy por hoy, pero estamos ahí cerquita", indicó el delantero del Paris Saint Germain.

¿Cuántos Mundiales jugó Lionel Messi?

Qatar 2022 será el quinto mundial en la carrera del astro argentino, lo que lo convertirá en el jugador de su país con más participaciones en estos torneos, incluso superará a sus compatriotas Diego Maradona y Javier Mascherano.

Además, Lionel Messi ha jugado 19 partidos mundialistas con la selección argentina, en los cuales anotó seis goles, sin embargo, no ha podido levantar la copa del mundo, por lo que Qatar 2022 será su última oportunidad para llevarse el campeonato.

Argentina, que llegó a la máxima cita del futbol tras ganar la Copa América 2021 y la Finalissima 2022, integra el Grupo C de la fase de grupos del Mundial con Polonia, México y Arabia Saudita.