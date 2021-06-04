En Austria ya venden zapatos inteligentes para apoyar invidentes

Emanuel Zuendel vive en Austria, tiene 37 años y nació casi completamente ciego. Percibe la luz y la oscuridad, pero toda su vida ha necesitado un bastón para moverse con seguridad y evitar obstáculos. Ahora está probando algo nuevo: un par de zapatos inteligentes para ayudar a los invidentes.

Los zapatos, ya sean modificados o preinstalados, vienen con un sistema de advertencia basado en señales de ultrasonido que pueden detectar obstáculos desde más lejos que el bastón, evitando tanto el obstáculo como la desagradable sacudida de ser embestido por su propio bastón cuando te encuentras con algo.

@tec_innovation of Austria has created assistive smart shoes for those with a #VisualImpairment . With LED lights and obstacle-detecting proximity sensors, the shoes can provide vibration and sound feedback for the wearer. https://t.co/rry5KRvs4k #AccessibilityMatters #A11y — Braille Works (@BrailleWorks) May 24, 2021

"Si hubiera tenido un zapato como este cuando era niño, me habría ahorrado algunos moretones desagradables", dice Zuendel.

Los zapatos, llamados InnoMake, utilizan un algoritmo innovador para enviar y recibir señales de ultrasonido mientras el usuario camina.

Como resultado, el sistema sabe qué tan lejos está esa persona de un obstáculo y envía una advertencia hasta 3 metros por delante de él, dice Kevin Pajestka, CEO de Tec-Innovation.

"Esto significa que podemos evitar accidentes que el bastón no puede evitar", dice Pajestka.

Disponibles en Austria: zapatos inteligentes para ayudar a invidentes.

Zapatos inteligentes alertan por vibración

Los usuarios son advertidos a través de alertas vibratorias provenientes del interior de los zapatos o mediante un sonido específico proveniente de sus teléfonos inteligentes, depende del usuario qué tan temprano y de qué manera quieren ser advertidos.

Para Zuendel, los zapatos son particularmente útiles cuando aparecen obstáculos adicionales en rutas que ya conoce y por las que camina más rápido.

"Ha sucedido algunas veces cuando he estado fuera de casa que el zapato ha vibrado, así que verifiqué con mi bastón por qué estaba vibrando y resultó que había obstáculos que no habría notado de otra manera y si no porque por buena suerte me habría hecho tropezar, las llamadas trampas de viaje. Así que el zapato hizo su trabajo al alertarme de las cosas ", dice.

"En invierno, por ejemplo, puedo evitar mejor los postes de nieve que se colocan en las calles".

Disponibles en Austria: zapatos inteligentes para ayudar a invidentes.

También te podría interesar:

Homenajean a víctimas de la Gran Purga de Stalin en Rusia

Zapatos tan inteligentes como costosos

El CEO de Tec-Innovation, Markus Raffer, es discapacitado visual y ha pasado años tratando de encontrar dispositivos que no solo fueran tecnológicamente avanzados sino aplicables en la vida diaria.

Los diseñadores de InnoMake dicen que los zapatos también permiten a los usuarios usar ambas manos libremente sin ayuda primaria, cuando se mueven en un entorno familiar y seguro, como en casa o en el trabajo.

Un nuevo par de zapatos o una modificación de los zapatos existentes cuesta algo más de 3 mil 800 euros.

