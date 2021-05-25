Secundaria de Florida retoca escote de alumnas en fotos del anuario

Una secundaria de Florida, Estados Unidos, hizo un retoque a 80 fotografías de sus alumnas presuntamente porque aparecían con escote en el anuario escolar, una situación que causó polémica en redes sociales.

Los padres y estudiantes del instituto Bartram Trail High School pidieron explicaciones a la escuela, para saber cuál fue el motivo del retoque a las imágenes antes de que se imprimieran los anuarios.

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En el anuario también hay fotografías de algunos alumnos que pertenecen al equipo masculino de natación, cuyas imágenes los muestran en traje de baño y sin ningún tipo de retoque.

Las alumnas acusaron que en su caso, se agregó más tela para cubrir el escote, de forma muy notoria, por lo que incluso recibieron burlas de sus compañeros.

Según medios internacionales, los padres de familia acusaron que esta acción manda un mensaje negativo sobre el cuerpo de las jóvenes y lo consideraron como sexismo por parte de las autoridades escolares.

so this high school in florida digitally altered more than 80 girls’ yearbook pictures to make them “less revealing” and i am literally losing my mind at how bad the photoshop is pic.twitter.com/jN8adheLUx — matt (@mattxiv) May 24, 2021

Escote en las fotos se habría alterado para que alumnas no quedaran fuera del anuario

Presuntamente, la responsabilidad de estos cambios en las fotografías sería del coordinador del anuario, quien tomó la decisión para “hacerle un favor” a las alumnas que incumplían el código de vestimenta, indicaron medios internacionales.

“Las alteraciones digitales fueron una solución para asegurarse de que todos los estudiantes estuvieran incluidos en el anuario”, explicaron las autoridades de la secundaria.

Sin embargo, las alumnas afirmaron que nunca se les advirtió que había un problema con su vestimenta, algunas explicaron que un día antes llevaron las prendas que usarían para que fueran aprobadas y pudieran utilizarlas para el anuario.

Cada anuario costaba alrededor de 100 dólares y luego de observar las modificaciones, algunos padres de familia pidieron un reembolso, ya que el retoque fotográfico al escote de las jóvenes se hizo sin consultarlas.

“Me sentí segura ese día y me veía bien, con el código de vestimenta. Cuando vi la fotografía me sentí muy sexualizada y avergonzada por un escote que no era pronunciado”, dijo a medios internacionales Zoe Iannone, una de las alumnas afectadas.

La secundaria establece que todas las fotografías de los estudiantes se pueden “ajustar digitalmente” si no cumplen con el código de conducta y vestimenta; no obstante, se realizará una junta escolar en la que participarán varios padres de familia para resolver este problema.

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