Kevin Spacey consigue primer papel tras acusaciones de abuso sexual

Kevin Spacey volverá a la actuación bajo la dirección de Franco Nero, siendo este su primer papel desde 2018, cuando se destapó el escándalo de acusaciones de abuso sexual de al menos 16 hombres de diferentes edades.

La noticia fue confirmada por el propio cineasta en una entrevista para una televisora estadounidense, donde dijo sentirse sumamente honrado de que Kevin Spacey haya aceptado participar en el proyecto.

“Estoy muy contento de que Kevin haya aceptado participar en esta película. Lo considero un gran actor y estoy deseoso de iniciar el rodaje cuanto antes”, fueron las palabras del también actor, recordado por sus actuaciones en cintas como “Django Unchained” y “John Wick 2".

De acuerdo con reportes de medios especializados, Kevin Spacey protagonizará la cinta junto a la actriz Vanessa Redgrave, y se espera que el rodaje inicie en Italia a finales de este año.

La cinta que protagonizará el también actor de “House of Cards” lleva por nombre “L’uomo Che Diseno Dio” (El Hombre que Diseñó Dios), y de acuerdo con la descripción de medios especializados, el argumento de la película relatará el ascenso y caída de un artista ciego con un don extraordinario para realizar retratos con gran exactitud a partir de voces humanas.

Te puede interesar: VIDEO: Así se ve Salma Hayek en el primer avance de Eternals

Acusaciones contra Kevin Spacey por abuso sexual

Todo comenzó a finales de 2017, cuando el actor Anthony Rapp acusó públicamente a Kevin Spacey de conductas sexuales inapropiadas. Posteriormente, al menos 16 hombres más acusaron al actor de acoso, tocamientos e incluso pedofilia.

Después de esto, su carrera se vino abajo y fue despedido de diferentes proyectos como la popular serie de Netflix “House of Cards”, donde su personaje de Frank Underwood fue borrado por completo.

También Kevin Spacey dijo adiós a la cinta “All the Money in the World”, de Ridley Scott, donde su personaje fue reescrito para dárselo al veterano actor Christopher Plummer.

A pesar de todo, Kevin Spacey nunca enfrentó un proceso penal por estas acusaciones, aunque sí tuvo que declarar ante un juez y durante su primera comparecencia quedó libre sin necesidad de fianza.

El caso alrededor del actor también ha estado rodeado de situaciones extrañas, pues en 2019 y 2020 murieron dos de sus acusadores.

Anthony Rapp, el primero en iniciar las acusaciones contra Kevin Spacey, señaló en septiembre de 2020 que iniciaría un proceso legal contra el histrión; sin embargo, hasta el momento no ha presentado una denuncia formal ante autoridades, pues inclusive ya está confirmado su regreso a la pantalla grande.

Te puede interesar: La Casa de Papel confirma fechas de temporada final, en dos partes