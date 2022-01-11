Niños caen a un estanque congelado en Colorado

Tres niños que jugaban en un estanque congelado cayeron a través del hielo en el condado de Arapahoe, Colorado, Estados Unidos.

La Oficina del Sheriff del condado, informó que una mujer que se encontraba cerca del estanque se percató del accidente, por lo que corrió al lugar y saltó para rescatar a dos de los tres niños que cayeron a través del hielo. Tras la mujer, un adolescente también saltó al estanque congelado para salvar al tercer menor.

Los equipos de emergencia del condado en Colorado, llegaron al lugar y aplicaron maniobras de resucitación a uno de los niños que no respiraba. Mientras tanto, otro de los menores fue trasladado a un hospital donde se encuentra estable.

¿Qué sucedió con los niños que cayeron al estanque?

De acuerdo con un comunicado del condado de Arapahoe, Colorado, cinco niños, de entre seis y ocho años de edad, estaban jugando en un estanque congelado en la calle E Florida, cuando el hielo se rompió y tres de los menores cayeron en el estanque congelado.

Una mujer que transitaba por el lugar saltó y logró rescatar a dos de los niños, luego un adolescente de 16 años, primo de una de las víctimas, ayudó a sacar del agua congelada a la tercera niña, quien no respiraba y se encontraba inconsciente, por lo que requirió maniobras RCP.

5 kids, 6-8 yo were playing on an icy pond at 9100 E Florida Av when 3 of them fell thru the ice. Woman jumped in rescued 2 then a teen helped rescue the 3rd who was not breathing or conscious. Deputies began CPR until @SouthMetroPIO took over. Child began breathing & transported pic.twitter.com/IJDMrUL0av — Arapahoe Sheriff (@ArapahoeSO) January 10, 2022

Tras unos instantes de recibir asistencia médica de urgencia, la niña comenzó a respirar y fue trasladado a un hospital cercano. Los paramédicos indicaro que la menor pasó varios minutos dentro del estanque congelado.

“Es difícil ver a una niña de seis años con la cara azul y los ojos abiertos”, declaró uno de los rescatistas que ayudó a salvar a los niños.

Mientras tanto, las autoridades de Colorado informaron que los tres niños sobrevivieron después de caer a un estanque de agua congelado y se encuentran estables en el hospital.