Moche digital: “Para cobrarnos ese 2% van a modificar la Ley Federal del Derecho de Autor”

El debate sobre la llamada “remuneración compensatoria por copia privada” mantiene bajo la lupa una propuesta que plantea modificar la Ley Federal del Derecho de Autor para aplicar un moche digital del 2% a dispositivos, solamente porque, según el gobierno, los usuarios pueden almacenar, copiar o reproducir contenidos.

La opinión de Alejandro Villalvazo

“¿Mentira, mentiroso?

Te informo, porque detecto que estás desinformado, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional del Derecho de Autor le han llamado a ese anteproyecto ‘remuneración compensatoria por copia privada’, en términos reales y coloquiales, eso es un nuevo impuesto del 2% por utilizar el celular, la computadora, la tableta... consolas de videojuegos, o televisiones inteligentes.

Lo sabes bien, pero dices que no lo detectas, mentiroso... lo verifico y lo reitero: nos quieren cobrar el 2% solo porque ustedes, gobierno, dan por hecho que con estos aparatitos podemos copiar, almacenar y reproducir cualquier contenido, y que entonces tú y yo hacemos copias de obras protegidas, y nos van a meter el 2% por default.

Hagas o no hagas una copia, guardes o no guardes material, lo reproduzcas o no lo reproduzcas, lo tenemos que pagar y te digo cómo nos van a atorar.

Para cobrarnos ese 2% van a modificar la Ley Federal del Derecho de Autor, ustedes, con sus negros, oscuros y morenos argumentos, dicen que no, que ese 2% tendrá que pagarlo el fabricante o el importador, no el consumidor.

Te lo digo yo, no te dejes engañar, ese impuesto lo vamos a pagar nosotros, porque el fabricante e importador lo va a cargar al precio final.

Por cierto, mentiroso detector, ustedes, los cuatroteros, justifican el nuevo atraco diciendo que el dinero recaudado será para repartirlo entre ‘autores, compositores, escritores, artistas’, esa sí es mentira, mentiroso”.

