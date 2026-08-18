Impuesto por “si las dudas": Quieren cobrar por adquirir celulares, laptops y hasta memorias en México

Si usted pensaba que ya le pagaba hasta el aire al fisco, prepárese para esta joya del cobro “preventivo”, pues ahora quieren un nuevo tributo para sus dispositivos electrónicos. Sí, así como lo lee: su celular, su laptop, la tableta con la que estudian sus hijos y hasta la memoria USB que usa para trabajar.

¿La “brillante” razón detrás de esta ocurrencia? Que esos aparatos tienen la capacidad teórica de hacer copias de contenidos. No importa si usted jamás ha descargado una sola canción pirata o si solo usa la computadora para redactar archivos de Excel y hacer la tarea; para ellos, quienes usemos nuestros dispositivos bien podemos ser sospechosos en potencia y, por si las dudas, nos cobran la multa por anticipado.

El “moche digital” del 2% sobre el precio de venta de cualquier equipo tecnológico (sin contar otros impuestos). Se pagaría al importar el dispositivo o en su primera venta en México, pero no nos engañemos: el golpe final lo amortizará, como siempre, el consumidor. Y es que ahora parece que tener celular o computadora es un lujo.

¿Y de dónde sale semejante puntada? Quien impulsa este anteproyecto de reforma al Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor es la propia Secretaría de Cultura, con Roberto Cantoral Zucchi, director de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM). Así con el nuevo “regalito” legislativo a costa del bolsillo de todos los mexicanos.