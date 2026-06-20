No funciona ni el aire acondicionado en el IMSS de Mérida: los pacientes de nefrología sufren los apagones

Pacientes y familiares del pabellón de nefrología del Hospital General Regional No. 12 “Benito Juárez” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en la ciudad de Mérida, Yucatán, levantaron la voz para denunciar públicamente una serie de fallas en el sistema de aire acondicionado del lugar, una situación que se está convirtiendo cada vez menos tolerable por el tipo de tratamiento que reciben y las intensas temperaturas que azotan a la región.

A través de reportes y quejas en plataformas digitales, los usuarios señalaron el riesgo y la incomodidad que representa la falta de climatización adecuada dentro del área donde se atiende a personas con padecimientos renales crónicos, quienes requieren condiciones óptimas de higiene y control ambiental para sus procedimientos.

”¿Hospital o sauna del infierno?



En el ‘sistema de salud’ de Claudia, los pacientes de Nefrología en Mérida se cocinan vivos sin aire acondicionado desde hace MÁS DE UN MES.” 🔥🥵



“¡Esto es el ‘progreso’ de Claudia Sheinbaum y su 4T!

Pacientes del Hospital Regional No. 12… pic.twitter.com/guUez5XpE2 — José Díaz (@JJDiazMachuca) June 20, 2026

El IMSS culpa a las variaciones de voltaje

Ante las denuncias, la delegación del IMSS en Yucatán emitió un informe aclaratorio en el que reconoció que en días recientes se presentaron interrupciones temporales en el correcto funcionamiento del sistema de enfriamiento del hospital. De acuerdo con las autoridades del instituto, el fallo técnico fue provocado por dos factores externos concurrentes: las fuertes variaciones en el suministro de energía eléctrica en la zona y la sobredemanda del equipo por la actual ola de calor extremo que registra la entidad.

El Seguro Social aseguró que su área de conservación y mantenimiento intervino de manera inmediata para atender las afectaciones en las plantas de refrigeración. Asimismo, la institución afirmó que los desperfectos técnicos ya fueron resueltos en su totalidad, por lo que el sistema de aire acondicionado en el hospital de la capital yucateca ya opera con normalidad para garantizar el bienestar de los derechohabientes y del personal médico.