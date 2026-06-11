¡Gusanos en la comida! Denuncian alimentos en mal estado en hospital del IMSS en Salina Cruz, Oaxaca

¡Indignante! En redes sociales, trabajadores del Hospital IMSS -Bienestar de Zona No. 2 de Salina Cruz, Oaxaca, denunciaron alimentos en mal estado, luego de que algunas bandejas estuvieran repletas de lo que parecen ser gusanos.

En las imágenes se observa como la comida aparentemente presenta larvas o gusanos, situación que generó alerta, ya que esta es entregada a pacientes y personal médico.

Personal médico denuncia gusanos en hospital del IMSS en Salina Cruz, Oaxaca

A través de redes circularon las denuncias realizadas por personal del propio hospital, pues los alimentos en mal estado habrían sido entregados por parte del área de nutrición.

Los trabajadores señalaron que la situación no era nueva y acusaron que directivos y personal administrativo ya tendrían conocimiento de las quejas. Pese a esto, la comida en mal estado seguía entregándose a los pacientes.

Por lo que solicitaron ayuda de las autoridades oaxaqueñas para investigar lo ocurrido y verificar que se cumplan las condiciones de salubridad adecuadas.

¿Qué respondió el IMSS en Oaxaca sobre la comida con gusanos?

En las imágenes difundidas se observan porciones de alimentos acompañadas de servilletas donde presuntamente aparecen gusanos o larvas.

Ante ello, el IMSS en Oaxaca emitió un comunicado para informar las acciones realizadas en el Hospital General de Zona No. 2.

Según la institución, directivos del hospital efectuaron una verificación en el área de cocina y revisaron los procesos relacionados con la recepción, conservación, preparación y distribución de alimentos.

Como resultado de esta inspección, el IMSS aseguró que en el lugar se cumplieron todos los protocolos de higiene y manejo sanitario establecidos para el servicio de alimentación.

La dependencia indicó además que la preparación de alimentos se realiza bajo medidas estrictas de limpieza, higiene y supervisión permanente, las cuales fueron nuevamente revisadas y fortalecidas para prevenir cualquier irregularidad.

IMSS asegura que mantiene controles sanitarios y fumigación

En el comunicado, el instituto también señaló que ya se trabaja para desarrollar acciones preventivas de fumigación y control de fauna nociva, conforme a la normatividad sanitaria vigente.

Mientras tanto, las denuncias continúan generando reacciones, ya que internautas piden pruebas de que los alimentos entregados en los hospitales cumplan con las condiciones necesarias para proteger a los pacientes.

