Así se vivió el fuerte sismo que sacudió a Mérida y Cancún; el temblor llegó desde Cuba

Terremoto en Cuba golpea a México. Un fuerte sismo de 6.1 grados que se originó en las costas cubanas provocó momentos de alarma y caos entre los habitantes de Mérida y Cancún, pues los efectos del movimiento telúrico fueron perceptibles en varias zonas.

El impacto secundario en Yucatán y Quintana Roo del sismo de este lunes 8 de junio, generó evacuaciones y operativos de emergencia por parte de elementos de Protección Civil y de Seguridad Municipal.

Captan en VIDEO el momento exacto del sismo en Mérida y Cancún

El sismo de magnitud 6.1 tuvo su epicentro a 104 km al oeste-noroeste de Mantua, Cuba; sin embargo, por la cercanía de la península, fue perceptible en varias zonas del Caribe mexicano.

¡Susto en el Caribe!



Un sismo de magnitud 6.1 se registró en el occidente de Cuba, a poco más de 100 kilómetros de las costas de Quintana Roo.



Hasta el momento no se reportan daños ni afectaciones, mientras las autoridades mantienen activos los protocolos de monitoreo y… pic.twitter.com/GtAy0C3TjL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 8, 2026

Testigos que experimentaron el inusual movimiento telúrico compartieron en redes sociales videos captados durante los segundos más intensos del sismo; en las grabaciones se observa a personas saliendo de viviendas, oficinas y centros comerciales mientras las lámparas, ventanas y objetos colgantes se movían de forma perceptible.

🔵#CorteInformativo | 🚨Momentos de movilización se vivieron en Cancún tras registrarse un temblor la tarde de este lunes, lo que generó evacuaciones en distintos puntos de la ciudad.



Como medida preventiva, la población siguió los protocolos de Protección Civil para ponerse a… pic.twitter.com/lw0qti7bfk — TV Azteca Quintana Roo (@AztecaQRoo) June 8, 2026

Las imágenes también muestran momentos de incertidumbre en distintos puntos de Mérida y Cancún. Algunos ciudadanos documentaron el instante exacto en que comenzó la vibración, mientras que otros registraron los recorridos de elementos de Protección Civil que acudieron a verificar inmuebles y atender reportes de emergencia tras la sacudida.

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¡ÚLTIMA HORA! 🚨🫨

Reportan un fuerte sismo de 6.1 y varios estados están en alerta



Cortinas de agua, oficinas y hoteles evacuados es el saldo inicial de un fuerte temblor de magnitud 6.1 registrado la tarde de este lunes 8 de junio de 2026 frente a las costas de Cuba. El… pic.twitter.com/VCksYiKfBt — TV Azteca Querétaro (@AztecaQueretaro) June 8, 2026

¿Por qué fue inusual el terremoto que se originó en Cuba?

Especialistas consideran que este terremoto resultó particularmente llamativo debido a la zona donde se originó; de acuerdo con Paul Earle, sismólogo del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento ocurrió dentro de una placa tectónica, un tipo de evento menos frecuente que los sismos generados en los límites entre placas.

El sismo frente a las costas de Cuba se sintió en varios municipios de Yucatán, entre ellos Mérida, Ticul y Tizimín.



Aunque la Península de Yucatán no suele registrar movimientos sísmicos frecuentes, habitantes reportaron haber sentido el temblor pic.twitter.com/E8SIzuxVPw — José Luis Morales (@JLMNoticias) June 8, 2026

El experto señaló que no existía registro de un terremoto de magnitud similar en un radio cercano desde 1880, cuando un sismo de 6.0 grados sacudió las inmediaciones de San Cristóbal, en Cuba.

Tras el sismo, muchas personas en Yucatán volvieron a preguntar sobre la falla de Ticul, una fractura geológica que atraviesa parte de la península y que es considerada la principal deformación tectónica de la región.

Fuerte sismo de 6.1 grados en Cuba se siente hasta Quintana Roo y Yucatán 🫨



En redes sociales, habitantes de puntos como Cancún compartieron cómo se sintió el temblor de esta tarde. 🏖️



Se evacuaron escuelas, centros comerciales y edificios gubernamentales 🏢#sismo #cancun pic.twitter.com/kHyiDg0hDS — Revista ORA!! (@revistaORA) June 8, 2026

Sin embargo, el Servicio Sismológico Nacional mantiene a Yucatán como una zona de muy baja actividad sísmica, donde este tipo de eventos son poco frecuentes y generalmente no representan un riesgo elevado para la población.