No más mujeres transgénero en competencias de élite femeninas: Atletismo Mundial

El Atletismo Mundial ha prohibido a las mujeres transgénero, competir en las pruebas de élite femeninas, si es que han pasado por la pubertad masculina, según el informe del organismo rector de dicho deporte.

En una rueda de prensa, el presidente de Atletismo Mundial, Sebastian Coe, ha señalado que la decisión de excluir a las mujeres transgénero se basaba "en la necesidad general de proteger la categoría femenina".

El consejo del Atletismo Mundial también votó a favor de endurecer las restricciones a atletas con Diferencias en el Desarrollo Sexual (DSD por sus siglas en inglés), reduciendo a la mitad la cantidad máxima de testosterona plasmática para las atletas, de cinco a "2.5" nanomoles por litro.

El presidente de Atletismo Mundial agregó que: "No vamos a decir que no para siempre" y añadió que la "World Athletics" formaría un grupo de trabajo para estudiar la cuestión de la inclusión trans (mujeres transgénero) que estaría presidido por una atleta transgénero.

BREAKING: World Athletics has moved to prohibit transgender athletes who have gone through male puberty from participating in female world ranking competitions.



The sporting body's president, Sebastian Coe, announced the decision at a press conference just moments ago. pic.twitter.com/8DEerPup88 — REDUXX (@ReduxxMag) March 23, 2023

No más trans en puebas femeninas élites de Atletismo

Cabe recordar que el organismo rector del Atletismo Mundial había planteado la opción acerca de que las atletas (mujeres transgénero), pudieran competir en categoría femenina si también mantenían niveles de testosterona inferiores a 2.5 nanomoles por litro durante 2 años. Sin embargo, se puso de manifiesto el escaso apoyo del que gozaba la propuesta en el seno del deporte.

Las atletas con Diferencias en el Desarrollo Sexual tendrán que reducir sus niveles de testosterona a menos que el nuevo límite durante un mínimo de 24 meses para poder competir internacionalmente en pruebas de élite femeninas.

Algunas de estas normas afectarán a atletas con DSD (Diferencias en el Desarrollo Sexual) como la bicampeona olímpica de 800 metros Caster Semenya; Christine Mboma, medallista de plata olímpica en los 200 metros en el 2020, y a Francine Niyonsaba, quien fue subcampeona tras Semenya en los 800 metros durante los Juegos Olímpicos de 2016.

This policy is also incredibly cruel to intersex athletes with differences of sexual development. They must take drugs to lower naturally higher levels of testosterone in order to compete. pic.twitter.com/pVduWUMBso — Alejandra Caraballo (@Esqueer_) March 23, 2023

Personas transgénero vetadas de pruebas femeninas de atletismo

Anteriormente, la normativa de Atletismo Mundial sobre DSD exigía que las mujeres transgénero que compitieran en pruebas de entre 400 metros y una milla, mantuvieran niveles de testosterona inferiores a cinco nanomoles por litro.

Cabe señalar que las atletas con Diferencias en el Desarrollo Sexual tienen testículos masculinos pero no producen suficiente cantidad de la hormona Dihidrotestosterona (DHT), necesaria para la formación de los genitales externos biológicamente masculinos.