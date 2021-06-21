Laurel Hubbard, la primera atleta transgénero en Juegos Olímpicos

Laurel Hubbard, levantadora de pesas de Nueva Zelanda, hará historia en Tokyo 2020, pues será la primera atleta transgénero elegida para competir en unos Juegos Olímpicos.

La atleta fue seleccionada para la justa olímpica tras su destacada actuación en halterofilia femenil de 87 kilos en el selectivo previo a Tokyo 2020.

Que Laurel Hubbard, de 43 años, haya conseguido su clasificación fue posible gracias a que en 2015, el Comité Olímpico Internacional (COI) cambió su reglamento para permitir a atletas transgénero competir como mujeres si sus niveles de testosterona (hormona que aumenta la masa muscular) están por debajo de cierto umbral.

Previamente, la atleta neozelandesa había competido en eventos masculinos hasta antes de declararse abiertamente transgénero en 2013.

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Clasificación de Laurel Hubbard causa polémica

La decisión de que Laurel Hubbard sea aceptada para la rama femenil de halterofilia en Tokyo 2020 ha causado polémica, pues críticos y especialistas señalan que esto podría ser injusto para otras competidoras, mientras otros han aplaudido la decisión del COI en una forma de fomentar la inclusión en los Juegos Olímpicos.

Las principales críticas vienen de que, a pesar de que sus niveles de testosterona están por debajo de los requeridos por el COI, aún así existen ciertas ventajas biológicas que los hombres experimentan principalmente durante la pubertad, como el aumento de la densidad ósea y muscular. situación considerada como injusta por muchos.

A pesar de ello, existe un importante movimiento que busca la inclusión de las personas transgénero en diferentes ámbitos de la vida, incluyendo los deportes, por lo que la atleta agradeció el apoyo.

"Estoy agradecida y honrada por la amabilidad y el apoyo que me han brindado tantos neozelandeses", afirmó Hubbard en un comunicado emitido por el Comité Olímpico de Nueva Zelanda.

A pesar de ello, la clasificación de Laurel Hubbard no ha sido bien recibida por algunas de sus colegas, como Anna Vanbellinghen, atleta belga que competirá contra la neozelandesa en la misma categoría.

"Cualquiera que haya entrenado levantamiento de pesas a un alto nivel sabe que esto es cierto: esta situación en particular es injusta para el deporte y los atletas", afirmó recientemente.

Hasta el momento, el gobierno y el Comité Olímpico de Nueva Zelanda han dado respaldo total a esta clasificación, señalando que es sólo el comienzo de que haya mayor inclusión en los próximos Juegos Olímpicos.

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