A pesar de que un grupo de ladrones llegó a asaltar un club de precios en Celaya, Guanajuato, el presidente municipal, Juan Miguel Ramírez Sánchez, alegó que la policía municipal no puede actuar y que sólo tiene funciones de prevención.

Cómo ocurrió el robo en la tienda de la avenida Irrigación en Celaya

El atraco ocurrió contra la tienda Sam’s Club en la avenida Irrigación la noche del 18 de noviembre de 2026, cuando tres sujetos llegaron a una sección donde se guarda el efectivo de la venta antes de depositarlo en la caja de seguridad, a pocas horas de terminar las actividades. Después del atraco, los ladrones huyeron.

Qué dijo el alcalde de Celaya sobre el asalto en Sam’s Club

Ramírez Sánchez, alcalde abanderado por el partido Morena, aseguró que el personal de seguridad de la tienda no tuvo una adecuada reacción en el asalto y exaltó que la tienda tiene su propio personal armado.

“Ellos tienen seguridad. Nosotros no podemos llevarnos a nadie dentro de la tienda. Si nosotros tomamos un preso dentro de la tienda, estamos actuando mal, porque es propiedad privada. No es tan fácil”, aseveró el presidente municipal.

Tras el asalto a una tienda Sam's en Celaya, dice el alcalde de Morena que no puede hacer nada, que no pueden detener a los delincuentes. Además, que la tienda tiene su propio personal de seguridad.



Así las cosas en Celaya bajo la 4T pic.twitter.com/ys2tpYxhMA — León de Guanajuato 🦁 (@LeonGTO01) November 19, 2026

¿Puede la policía detener a delincuentes dentro de una propiedad privada?

No obstante, el artículo 16 de la Constitución establece que un policía “puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana”.

Mientras que el artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que un agente puede entrar a un lugar cerrado sin orden judicial en caso de que sea necesario para repeler “una agresión real, actual o inminente y sin derecho que ponga en riesgo la vida, la integridad o la libertad personal de una o más personas”.

El artículo 146 del mismo código también establece que la policía puede detener a una persona en flagrancia, es decir, al momento de cometer un delito.