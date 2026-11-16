¿No respetaron el precio o la promoción de este Buen Fin 2026? Así puedes denunciar ante la Profeco

Si aprovechaste los descuentos de este buen fin 2026 y al llegar a la caja te quisieron cobrar de más o no te hicieron válido un descuento, no te quedes con los brazos cruzados.

Del 13 al 17 de noviembre, la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, mantiene activo un operativo especial en las 32 entidades para atender cualquier irregularidad durante este fin de descuentos.

¿Cómo puedes levantar tu reporte y dónde encontrar ayuda?

¿Qué hacer si una tienda no respeta una oferta o precio en el Buen Fin?

Antes de reportar el caso, guarda las pruebas de la compra: toma fotografía de la etiqueta, del anuncio en el anaquel o captura de pantalla si compraste en internet, y conserva tu ticket o recibo.

Si el encargado del comercio se niega a respetar el precio exhibido, puedes ir directamente con el personal de la Profeco para exigir que se cumpla lo prometido.

#MañaneraDelPueblo Durante #ElBuenFin2026, del 13 al 17 de noviembre, la Profeco despliega un operativo de protección a las personas consumidoras con cobertura en las 32 entidades del país, que incluye: 169 módulos en centros comerciales y zonas de alta afluencia y 394 brigadas… pic.twitter.com/J1mkhc6UrX — Profeco (@Profeco) November 16, 2026

¿Dónde puedes denunciar quejas durante el Buen Fin?

Para atender los reportes, la dependencia desplegó a mil 300 servidores públicos, distribuidos en 169 módulos fijos dentro de centros comerciales y zonas de alta afluencia, además de 394 brigadas.

Estas brigadas recorren puntos clave como las zonas metropolitanas de Ciudad de México, oriente y poniente, Estado de México, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Toluca, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, León, Irapuato, Mérida, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Cancún y Playa del Carmen, y otras regiones del país.

Teléfonos y horarios para denunciar desde cualquier estado

Si no tienes un módulo cerca, puedes comunicarte al Teléfono del Consumidor en un horario especial de 9:00 a 19:00 horas hasta este martes 17 de noviembre:

Ciudad de México y Área Metropolitana: 55 5568 8722.

55 5568 8722. Resto del país: 800 468 8722.

Correos electrónicos y redes sociales para levantar tu reporte con Profeco

También puedes enviar tu queja por escrito mencionando el nombre del comercio, su dirección y lo ocurrido a los correos denunciasprofeco@profeco.gob.mx o denunciapublicitaria@profeco.gob.mx además de contactar sus cuentas oficiales @AtencionProfeco en X y ProfecoOficial en Facebook.

En el segundo día de El Buen Fin 2026, la Profeco brindó 5,037 asesorías y concilió el 97.22% de las inconformidades recibidas, con una recuperación de $399,666.35 en favor de las personas consumidoras.



Los principales motivos de reclamación fueron el incumplimiento de… pic.twitter.com/6qhD8uKwnZ — Profeco (@Profeco) November 15, 2026

Conciliación rápida por internet con Concilianet y Conciliaexprés

Para compras en línea o tiendas participantes, la Profeco pone a disposición las plataformas digitales Concilianet y Conciliaexprés, herramientas que permiten llegar a un acuerdo por teléfono o internet sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina.