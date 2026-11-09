¡No se fueron sin verlo! El papa León XIV aparece por sorpresa en un balcón de Buenos Aires y desata la emoción de cientos de fieles

El papa León XIV sorprendió a cientos de argentinos que permanecían en los alrededores de la sede eclesiástica donde se hospeda en Buenos Aires, Argentina, luego de aparecer inesperadamente en uno de sus balcones para agradecer las muestras de cariño y ofrecer una bendición.

El pontífice salió después de concluir una reunión con los obispos argentinos, cuando muchos asistentes ya comenzaban a retirarse tras varias horas de espera.

La aparición ocurrió durante su estancia en Argentina, como parte de una gira por Sudamérica que ha reunido a miles de personas en distintos puntos del recorrido; la sorpresa provocó que algunos fieles regresaran para verlo, mientras otros levantaban sus teléfonos celulares y respondían con aplausos y muestras de alegría.

La aparición inesperada del papa León XIV movilizó nuevamente a los fieles

La jornada parecía haber terminado para quienes aguardaban una oportunidad de saludar al líder de la Iglesia católica; sin embargo, después de su encuentro con los representantes del episcopado argentino, León XIV decidió acercarse nuevamente a la gente desde el balcón.

Desde ese lugar, el pontífice agradeció la recepción que tuvo durante su visita y compartió un mensaje dirigido a quienes permanecieron en el sitio, también impartió su bendición y recordó a los asistentes la importancia de compartir el mensaje del Evangelio.

El encuentro, aunque breve, permitió a los argentinos tener un último acercamiento con el papa antes de continuar con las actividades de su recorrido internacional.

Una multitud de 2.5 millones recibió al pontífice en Buenos Aires

La presencia de León XIV en Argentina estuvo acompañada por una convocatoria multitudinaria; durante una misa al aire libre celebrada en una de las principales avenidas de Buenos Aires, se reportó la asistencia de aproximadamente 2.5 millones de personas, quienes ocuparon distintos tramos de la Avenida del Libertador para acompañar al pontífice.

Algunos asistentes llegaron desde la madrugada y permanecieron durante horas cerca de los dispositivos de seguridad para intentar verlo pasar en el papamóvil.

🕊️🇦🇷En un recibimiento sin precedentes, la torre del Aeroparque marcó la pauta para un viaje memorable: el Papa León XIV arribó a #Argentina, tierra del Papa Francisco.



Recibido con honores militares por el presidente Javier Milei (@JMilei), el Santo Padre avanzó entre… pic.twitter.com/cOXuSDEA4Y — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 10, 2026

La gira del papa León XIV continuará en Perú

Argentina representa una de las etapas de un recorrido de 12 días por Sudamérica, que comenzó en Uruguay y continuará en Perú.

La agenda contempla alrededor de 50 actividades antes de que el pontífice regrese a Roma el próximo 17 de noviembre.