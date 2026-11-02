Se fue como obispo y regresa como Papa: León XIV confirma su visita a Perú, lugar que lo vio crecer; fechas de su gira por Sudamérica

¡Regresa al país que lo vio crecer como sacerdote! En Perú cuentan los días para volver a encontrarse con quien fue su guía espiritual, el Papa León XIV, quien llegó al país como sacerdote, creció en su formación hasta que fue nombrado obispo de Chiclayo, dejando una importante huella en las y los ciudadanos.

Tras conocer que no necesitará tratamiento oncológico adicional, miles de peruanos se preparan para recibir la visita del Papa León XIV.

“Quiero abrir mi corazón así como todos los chiclayanos, con mucho cariño a nuestro querido Papa”, contó una pequeña que se prepara para su llegada.

¿Qué países visitará el Papa León XIV en su gira por Sudamérica?

El viaje apostólico comenzará el 6 de noviembre en Uruguay, donde permanecerá hasta el día 8. Después, viajará a Argentina del 8 al 11 de este mismo mes. Y, finalmente, llegará a Perú.