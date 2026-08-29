Tragedia nocturna en la CDMX: Dos automovilistas mueren tras brutales choques en alcaldías distintas

La noche capitalina se convirtió en el escenario de dos tragedias viales casi simultáneas que cobraron la vida de dos conductores en diferentes puntos de la CDMX.

Choque mortal contra grúa en la colonia Narvarte

El primero de los fatales incidentes se registró sobre los carriles del Viaducto Miguel Alemán, específicamente en su cruce con la calle Pitágoras, dentro de la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez.

En este punto, un joven que conducía un vehículo ligero se estrelló violentamente contra la parte trasera de una grúa de tránsito perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con las primeras versiones, la unidad oficial presuntamente le habría realizado un corte de circulación, provocando un impacto tan severo que las autopartes del automóvil salieron proyectadas a una distancia de 15 metros.

Impacto contra camión estacionado en Álvaro Obregón

Minutos más tarde, la alerta se activó en la alcaldía Álvaro Obregón, sobre la calle de Tamaulipas en su esquina con Pedrera, en la colonia Estado de Hidalgo.

En este segundo evento, otro automovilista perdió la vida de manera instantánea al impactar su vehículo en la parte posterior de un camión tipo torton que se encontraba estacionado sobre la vía pública.

La fuerza del choque fue letal para el tripulante, cuyo cuerpo quedó inhabilitado al interior de la unidad siniestrada antes de que los cuerpos de emergencia pudieran brindarle auxilio.

En ambos escenarios, los protocolos de actuación no se hicieron esperar. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de la Policía de Investigación desplegaron perímetros de seguridad para resguardar las zonas de los percances y evitar nuevos incidentes viales.

Posteriormente, unidades forenses y peritos de la fiscalía capitalina acudieron a los sitios respectivos para realizar las diligencias ministeriales correspondientes y llevar a cabo el levantamiento de los cuerpos, integrándolos a las carpetas de investigación para esclarecer las responsabilidades en estas dos muertes viales.