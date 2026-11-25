La Alerta Amarilla fue activada en seis alcaldías de la Ciudad de México debido al pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y la mañana de este jueves 26 de noviembre.

Alcaldías con Alerta Amarilla por frío

El aviso preventivo aplica específicamente para las zonas altas y del sur y poniente de la capital: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Ante el descenso térmico previsto durante las primeras horas del día, autoridades de protección civil y salud recomiendan a la población tomar medidas preventivas, especialmente en niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas o respiratorias.

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 26/11/2026 en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @GobMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl



Atiende nuestras recomendaciones y recuerda que… pic.twitter.com/fUjTopq7Hz — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 25, 2026

Cuidados esenciales para proteger el cuerpo del frío

Para evitar complicaciones por la exposición al ambiente gélido y prevenir infecciones respiratorias agudas, especialistas sugieren aplicar las siguientes medidas:

Vestir en capas: utilizar el método de “cebolla” con varias prendas ligeras en lugar de una sola muy gruesa, cubriendo especialmente pecho, espalda, cuello, manos y cabeza.

utilizar el método de “cebolla” con varias prendas ligeras en lugar de una sola muy gruesa, cubriendo especialmente pecho, espalda, cuello, manos y cabeza. Proteger vías respiratorias: cubrir nariz y boca al salir de lugares cerrados para evitar respirar aire frío de forma directa y prevenir cambios bruscos de temperatura.

cubrir nariz y boca al salir de lugares cerrados para evitar respirar aire frío de forma directa y prevenir cambios bruscos de temperatura. Hidratación y alimentación: beber abundante agua aunque no se sienta sed y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, como cítricos, guayaba o zanahoria, para fortalecer el sistema inmunológico.

beber abundante agua aunque no se sienta sed y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, como cítricos, guayaba o zanahoria, para fortalecer el sistema inmunológico. Cuidado de la piel: aplicar crema hidratante en rostro y manos para evitar resequedad o grietas causadas por el viento frío.

aplicar crema hidratante en rostro y manos para evitar resequedad o grietas causadas por el viento frío. Ventilación segura en casa: en caso de utilizar calentadores o chimeneas, mantener una ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono y apagarlos antes de dormir.

Asimismo, se recomienda evitar la automedicación ante síntomas como fiebre, dolor de garganta o escurrimiento nasal y acudir a valoración médica oportuna.